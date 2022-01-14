ما إن انتهى تشلسي من توتنهام في كأس الرابطة في الدور قبل النهائي لكأس الرابطة الانجليزية لكرة القدم بالفوز عليه 1-0 أمس الأول، حتى دخل في أجواء المواجهة الكبيرة والصعبة التي ستقام مساء غد مع مان سيتي متصدر ترتيب «البريمييرليغ»، في قمة مواجهات الجولة الـ 22 للدوري، ويحتل السيتي صدارة الترتيب بـ53 نقطة، وبفارق 10 نقاط كاملة عن تشلسي الوصيف والضيف معا. وستكون قمة الجولة الـ22 صعبة في الملعب وخارجه، حيث يضم كلا الفريقين العديد من أفضل لاعبي العالم، ويملكان مدربين الإسباني بيب غوارديولا (السيتي)، والألماني توماس توخيل (تشلسي) يعدان من أكثر المدربين حنكة ودهاء تكتيكيا، وقدرة على تحقيق أعلى درجات النجاح، ما يعد بمواجهة لا تخلو من الإثارة والندية، وإن كان الإجهاد سيكون عاملا حاضرا على لاعبي «البلوز». وتنطلق الجولة الـ 22 اليوم بإقامة مباراة واحدة تجمع برايتون وضيفه كريستال بالاس، فيما تقام غدا 6 مواجهات، يلتقي في أولاها مان سيتي وتشلسي، ويتبعها نيوكاسل مع واتفورد، ونوريتش سيتي مع إيفرتون، وتجمع المواجهة الرابعة بين ولفرهامبتون وساوثمبتون، فيما يحل ليستر سيتي ضيفا على بيرنلي، وفي آخر مواجهات السبت يستقبل أستون فيلا نظيره مان يوناتيد.



إلى ذلك، بلغ تشلسي نهائي كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم بعد أن جدد فوزه على مضيفه توتنهام 1-0 في إياب الدور نصف النهائي من المسابقة الأربعاء، ليحسم «البلوز» فوزه في المواجهة 3-0 بعدما سبق أن فاز 2-0 ذهابا، وسجل هدف الفوز لتشلسي في لقاء الإياب المدافع الألماني انتونيو روديغر (18). وسيقام النهائي على ملعب ويمبلي في 27 فبراير.



من جهة اخرى، حقق وست هام يونايتد فوزه الثالث تواليا على حساب ضيفه المتواضع نوريتش سيتي 2-0، وارتقى إلى المركز الرابع رافعا رصيده إلى 37 نقطة من 21 مباراة، بفارق 16 نقطة عن مان سيتي المتصدر.