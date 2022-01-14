أعلن أستون فيلا تعاقده مع اللاعب الدولي الفرنسي لوكا ديني من إيفرتون امس في صفقة وصلت قيمتها إلى 25 مليون جنيه إسترليني (34 مليون دولار).



ويعتبر الظهير الأيسر ثاني صفقات المدرب ستيفن جيرارد في نافذة الانتقالات الشتوية في يناير، بعد وصول البرازيلي فيليبي كوتينيو على سبيل الإعارة من برشلونة.



وقال أسطورة ليفربول السابق جيرارد: «عندما أصبح لوكا متاحا، انتهزنا الفرصة لاستقدامه إلى النادي». وتابع: «التوقيع مع لاعب بإمكاناته وجودته في النافذة الشتوية هو إضافة رائعة لفريقنا ووصوله يسعدني ويسعد كل من يرتبط بأستون فيلا».



وتراجع دور ابن الـ 28 عاما في ايفرتون تحت قيادة المدرب الإسباني رافايل بينيتيز، الأمر الذي دفعه للمطالبة بالرحيل الأسبوع الماضي.



وأوضح ديني، الذي لم يلعب مع إيفرتون منذ الخسارة أمام ليفربول في الأول من ديسمبر، في رسالة على «إنستغرام» أنه غير سعيد بالطريقة التي عومل بها.



وقال لاعب برشلونة وباريس سان جرمان الفرنسي السابق، إنه وقع عقدا جديدا مع نادي ملعب غوديسون بارك العام الماضي مع طموح البقاء في النادي «لفترة طويلة».



وأردف: «ما حدث وبعض الأشياء التي قيلت عني الشهر الماضي جعلتني حزينا للغاية. لكنني لن أدخل حربا كلامية مع أحد. أحيانا لا يتطلب الأمر سوى شخص واحد من الخارج لتدمير علاقة حب جميلة».



ومن المحتمل ان تكون مباراة ديني الاولى مع فريقه الجديد الذي يحتل المركز الرابع عشر في الترتيب بمواجهة مانشستر يونايتد السبت ضمن الدوري الانجليزي.