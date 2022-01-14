أبرم روما المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم ثاني صفقاته في يناير الجاري، عندما أعلن عن ضم لاعب وسط بورتو سيرجيو أوليفيرا على سبيل الإعارة.



وانضم اللاعب البرتغالي الدولي إلى فريق المدرب جوزيه مورينيو حتى نهاية الموسم، مع وجود خيار يسمح بضمه بصورة نهائية.



وقال أوليفيرا: «لطالما أظهر روما اهتماما حقيقيا بي والآن أريد أن أحاول مساعدة الفريق على الفور لتحقيق جميع أهدافه ومواصلة تطوير العقلية الصحيحة».



ولم يكشف روما عن تفاصيل الصفقة، لكن شبكة سكاي إيطاليا ذكرت أن النادي سيدفع مليون يورو قيمة الإعارة، مع خيار شراء اللاعب بصورة نهائية بمقابل يبلغ 13.5 مليون يورو.



وأصبح أوليفيرا ثاني لاعب ينضم هذا الشهر إلى روما صاحب المركز السابع، بعد اينسلي ميتلاند-نايلز القادم من أرسنال على سبيل الإعارة أيضا.