يتطلع بوروسيا دورتموند إلى تضييق الخناق على بايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب، عندما يفتتح اليوم المرحلة 19 من الدوري الألماني لكرة القدم بمواجهة صعبة أمام فرايبورغ الرابع.



ويملك دورتموند فرصة تقليص الفارق الى ثلاث نقاط موقتا، ما سيضع ضغطا إضافيا على الفريق البافاري عندما يحل ضيفا على كولن غدا السبت.



ورغم الفرصة الكبيرة للنادي الأصفر والأسود من أجل الاقتراب اكثر فأكثر من غريمه التقليدي، الا أن الهاجس الاكبر لديه يبقى حيال مستقبل نجمه النروجي الشاب إرلينغ هالاند، إذ أفادت صحيفة «بيلد» اليومية الألمانية بان هالاند والدائرة القريبة منه سيلتقون مع إدارة دورتموند «في الأسابيع المقبلة» لتحديد مستقبله، ويحتل دورتموند المركز الرابع برصيد 30 نقطة بفارق نقطة عن هوفنهايم الثالث، وبالتالي يملك حظوظا جدية للمنافسة على التأهل الى مسابقة دوري الأبطال الموسم المقبل.



وتحتدم المنافسة على المراكز الأمامية، حيث لا تفصل سوى 4 نقاط بين هوفنهايم الثالث وفرانكفورت الثامن في ترتيب «البوندسليغا». ويطمح بايرن ميونيخ الى استعادة نغمة الانتصارات بعد انتكاسته أمام مونشنغلادباخ، وعلى الرغم من الأفضلية الدائمة للماكينات البافارية من أجل خطف الفوز، إلا ان كولن يقدم موسما جيدا ويحتل حاليا المركز السادس في الترتيب بـ 28 نقطة وينافس بجدية على المراكز الأربعة الاوائل.



ومن بين المباريات التي ستتجه الأنظار اليها، يحل هوفنهايم الثالث ضيفا على أونيون برلين السابع، ولا تفصلهما سوى ثلاث نقاط، كما يأمل باير ليفركوزن بوضع حد لتعثره بعدما فشل في تحقيق أي فوز في المباريات الأربع الأخيرة، ما أبعده عن المركز الثالث، عندما يحل ضيفا على مونشنغلادباخ المنتشي بفوزه على بايرن.



«باريس» يلتقي بريست.. غداً



إلى ذلك، تنطلق المرحلة الـ 21 للدوري الفرنسي بإقامة مباراة واحدة اليوم، حيث يستضيف نيس نظيره نانت، وتقام غدا السبت مباراتان، يحل لانس في الأولى ضيفا على سانت ايتيان، فيما يستقبل باريس سان جرمان المتصدر نظيره ستاد بريست على ملعبه حديقة الأمراء.