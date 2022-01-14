لايزال مصير مشاركة نجم كرة المضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش في بطولة أستراليا المفتوحة معلقا، رغم سحب قرعة فردي الرجال أمس ووقوع حامل لقب 20 بطولة كبرى مع مواطنه ميومير كيتسمانوفيتش في الدور الأول.



ويحلم ديوكوفيتش (34 عاما)، المصنف الأول عالميا وحامل اللقب، بإحراز لقبه العاشر على ملاعب ملبورن.



لكن مشاركة اللاعب غير المطعم ضد فيروس كورونا لاتزال في خطر حال قرر وزير الهجرة أليكس هوك إلغاء تأشيرته مرة ثانية وترحيله من البلاد.



وقال المتحدث باسم هوك، ان الأخير يدرس إلغاء تأشيرة الصربي، رغم أن «طلبات إضافية طويلة» من الفريق القانوني لديوكوفيتش أخرت إصدار القرار.



وفي مؤتمر صحافي مطول، قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أمس أن حكومته لم تتخذ بعد أي قرار بشأن احتمال إلغاء تأشيرة «نولي» وترحيله من البلد، معتبرا أن موقف هوك الذي سبق أن صرح بأنه مازال ينظر في احتمال إلغاء التأشيرة «لم يتغير».



وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يعود إلى هوك اتخاذ هذا القرار، رافضا الإدلاء بمزيد من التصريحات في هذا الشأن.