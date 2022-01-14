تعاقد نيوكاسل يونايتد مع المهاجم النيوزيلندي الدولي كريس وود من بيرنلي، ليصبح ثاني لاعب منتدب.



ووقع وود (30 عاما) على عقد لسنتين ونصف السنة في ملعب سانت جيمس بارك دون إعلان قيمته، فيما أشارت تقارير إلى انه بلغ 25 مليون جنيه استرليني (34 مليون دولار).



وسعى المدرب إدي هاو لتعزيز هجومه، بعد إصابة كالوم ولسون بكاحله وابتعاده 8 أسابيع عن الملاعب.



ووود هو ثاني لاعب يستقدمه نيوكاسل هذا الشهر بعد الظهير الدولي كيران تريبييه من أتلتيكو مدريد الأسبوع الماضي.



وقال هاو: «كريس مهم لنا في هذا الوقت وأنا سعيد لجلبه. هو خطير هجوميا، من خلال قوته الجسدية وشخصيته التي تعجبني، ولديه خبرة واسعة في البريميرليغ».



وسجل وود 53 هدفا في 165 مباراة مع بيرنلي بعد انضمامه من ليدز عام 2017، بينها 3 أهداف في 21 مباراة هذا الموسم.