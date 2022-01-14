كرس ريال مدريد سيطرته على مواجهات الكلاسيكو مؤخرا وتفوق على غريمه التقليدي برشلونة 3-2 بعد التمديد، في الدور نصف النهائي من الكأس السوبر الإسباني لكرة القدم على ستاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض الأربعاء، ليتأهل إلى المباراة النهائية.



وحقق ريال فوزه الخامس تواليا على حساب الفريق الكاتالوني بعدما كان قد هزمه 2-1 في كامب نو أكتوبر الماضي ضمن الدوري المحلي، وذلك في المباراة الأولى منذ رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الى باريس سان جرمان الفرنسي الصيف الماضي.



سجل لريال البرازيلي فينيسيوس جونيور (25) والفرنسي كريم بنزيمة (72) والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي (98)، بينما سجل هدفي برشلونة الهولندي لوك دي يونغ (41) وأنسو فاتي (83).



ويملك ريال مدريد فرصة الاقتراب من رقم برشلونة القياسي البالغ 13 لقبا، فيما توج الفريق الملكي 11 مرة سابقا.



ورغم خسارته سيخرج برشلونة مسرورا بأدائه المتطور عن السابق، حيث يأمل ان يستغله لتعويض تعثره في النصف الأول من الموسم حيث يحتل حاليا المركز السادس في الدوري الإسباني بفارق 17 نقطة عن ريال المتصدر، مع مباراة أقل لـ «البلاوغرانا».



وجاءت المباراة قمة في الإثارة والندية من انطلاقتها، مع أفضلية للفريق الملكي في الدقائق الثلاثين الأولى من عمر اللقاء، رغم ان الفريق الكاتالوني أظهر رغبة في مقارعة خصمه اللدود.



وعول «الميرينغي» على الهجمات المرتدة لتشكيل خطر حقيقي على مرمى الحارس الألماني مارك اندريه تير شتيغن.



وأكد مدرب ​ريال مدريد​، ​كارلو أنشيلوتي​، أن ​برشلونة​ لعب بشكل جيد، وقال:«الريال كان فعالا في وجه خصم لم يتمكن من السيطرة على المباراة، رغم انه لعب مباراة جيدة»، مضيفا: المباراة بشكل عام كانت متكافئة وممتعة، بعد تسجيلنا الهدف الأول سيطرنا أكثر على المباراة، لكننا تلقينا هدفا في نهاية الشوط.



من جانبه، أعرب مدرب ​برشلونة​، ​تشافي​ هيرنانديز، عن خيبة أمل كبيرة من الخسارة، وقال: «لعبنا بمعنويات عالية، لكن التغييرات التي أجراها ريال مدريد أضرت بنا»، مضيفا: سنحت لنا أكثر من فرصة لتسجيل الهدف الثالث، لكن ريال مدريد أيضا كان قادرا على تسجيل الهدف الرابع، في النهاية يمكننا أن نفتخر بالمباراة التي لعبناها، لكن النتيجة تبعث فينا الحزن، لقد كنا قريبين في المستوى من ريال، وكنا نستحق الفوز والتأهل للنهائي.