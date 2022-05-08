يدخل ريال مدريد المتوج بلقب الدوري الإسباني مواجهة «الديربي» أمام أتلتيكو مدريد ضمن منافسات المرحلة الخامسة والثلاثين بمعنويات مرتفعة بعد بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب مان سيتي.



وكان أتلتيكو أكد في وقت سابق عدم إقامة لاعبي فريقه ممرا شرفيا لتحية غريمه على الظفر بلقب الدوري كما دأبت العادة بعد كل مباراة يخوضها الفريق المتوج، في جدل سيطر على الأجواء الإسبانية في الأيام الأخيرة، في حين اعتبر «كولتشونيروس» أن هذه اللفتة «محاولة للسخرية» و«تهدف إلى الإذلال».

ويأمل أتلتيكو أن يرخي تأهل الجار اللدود إلى النهائي القاري والتعب على اللاعبين بظلاله على الموقعة المنتظرة على ملعبه «واندا ميتروبوليتانو» من أجل كسب النقاط الثلاث وتعزيز حظوظه بمقعد في دوري الأبطال.



ومن المتوقع، بعدما حسم اللقب لصالحه قبل أربع مراحل من النهاية، أن يعمد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب «الميرينغي» إلى المداورة مع إمكانية إراحة الحرس القديم على غرار الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس والمهاجم المتألق الفرنسي كريم بنزيمة متصدر ترتيب هدافي الدوري (26) ودوري الأبطال (15) والشاب البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وفي حال تحقق ذلك ستميل الأفضلية لصالح أتلتيكو ومدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني الساعي للعودة إلى سكة الانتصارات، إذ لم يفز سوى في مباراة يتيمة من مبارياته الست الأخيرة وتعرض لخسارة موجعة أمام أتلتيك بلباو 0-2 في المرحلة الماضية.



وسيمنح الفوز في «الديربي» دفعة قوية لأتلتيكو قبل ختام المنافسات حيث يخوض مباراة سهلة نسبيا أمام إلتشي، قبل مباراتين صعبتين، فيستضيف إشبيلية الثالث ليعود ويحل ضيفا على ريال سوسييداد في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة.

قال سيميوني عقب الخسارة أمام أتلتيك «أشعر بقلق كما أردد دائما».



بدوره، لم يحسم إشبيلية الثالث مصيره في دوري الأبطال، غير أن ابتعاده بفارق 6 نقاط عن جاره بيتيس يمكن أن يكون ورقة مهمة في تقرير مصيره الموسم المقبل، في حين تنتظره مواجه صعبة أمام مضيفه فياريال.

ويأمل فريق «الغواصات الصفراء» بقيادة المدرب أوناي إيمري أن يداوي محليا جراحه الأوروبية وخروجه المخيب للآمال من نصف نهائي دوري الأبطال اثر خسارته إيابا أمام ليفربول 2-3 برغم تقدمه في الشوط الأول 2-0، ليعادل الكفة بعد خسارته ذهابا بالنتيجة ذاتها.



وفشل ريال سوسييداد في تضييق الخناق على اتلتيكو مدريد آخر المتأهلين إلى دوري أبطال أوروبا حاليا، بخسارته أمام ليفانتي المتواضع 1-2 في افتتاح المرحلة.

وبقي رصيد الفريق الباسكي 56 نقطة في المركز السادس متخلفا بفارق نقطتين عن بيتيس الخامس وعن اتلتيكو بفارق 5 نقاط. في المقابل رفع ليفانتي رصيده إلى 29 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير وحافظ على آماله في البقاء ضمن أندية النخبة.