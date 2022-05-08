أكد نادي تشلسي ان كونسورتيوم يقوده تود بوهلي، أحد مالكي نادي لوس أنجليس دودجرز الأميركي للبيسبول، فاز في معركة شراء النادي اللندني بصفقة تبلغ 4.25 مليارات جنيه استرليني (5.2 مليارات دولار).

وكان مالك النادي الروسي رومان أبراموفيتش قد طرح النادي للبيع مطلع مارس، قبل أيام فقط من عقوبات فرضتها عليه الحكومة البريطانية على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبعد عملية مزايدة طويلة شملت العديد من المجموعات، اختير بوهلي وشركاؤه المستثمرون، من قبل مجموعة راين، مصرف نيويورك الذي يشرف على عملية البيع.



قالوا في بيان «يؤكد نادي تشلسي لكرة القدم الاتفاق على شروط لمجموعة مالكة جديدة بقيادة تود بوهلي، كليرلايك كابيتال، مارك والتر وهانسيورغ فيس، لاستحواذ النادي».

تابعوا «من إجمالي الاستثمار، سيخصص 2.5 مليار جنيه لشراء أسهم النادي، وسيتم إيداع هذه العائدات في حساب مصرفي مجمد في بريطانيا، بقصد التبرع بنسبة 100% لأعمال خيرية». وأضاف «ستكون موافقة الحكومة البريطانية مطلوبة لتحويل العائدات من الحساب المصرفي المجمد».

بالاضافة إلى ذلك، سيلتزم المالكون الجدد باستثمار 1.75 مليار إضافية «لمصلحة النادي». وحطمت قيمة الصفقة الرقم القياسي السابق لبيع فريق رياضي، والبالغ 2.4 مليار دولار لنادي نيويورك ميتس الأميركي للبيسبول في 2020.