تعرضت آمال فرايبورغ في التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل لصدمة موجعة بعد هزيمته القاسية على ملعبه أمام يونيون برلين 1-4 أمس في المرحلة الـ 33 قبل الأخيرة من الدوري الألماني لكرة القدم.



وفي باقي المباريات فاز بوروسيا دورتموند على مضيفه غرويتر فورت 3-1 ليضمن المركز الثاني، وباير ليفركوزن على مضيفه هوفنهايم 4-2، وفولفسبورغ على مضيفه كولن 1-0.



وتوقف رصيد فرايبورغ عند 55 نقطة في المركز الـ 4، في الوقت الذي رفع فيه يونيون برلين رصيده إلى 54 نقطة أيضا في المركز الـ 6.



ويسعى لايبزيغ إلى استعادة توازنه ومحو خيبة خروجه المخيب من الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، عندما يستضيف أوغسبورغ في المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الألماني لكرة القدم.



وبعدما راهن على مواصلة مشواره القاري للظفر بأول لقب في تاريخه وضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وجد لايبزيغ نفسه خارج المسابقة القارية الثانية بخسارته أمام مضيفه رينجرز الاسكتلندي 1-3 في إياب نصف النهائي بعدما كان فاز 1-0 ذهابا.



ودفع لايبزيغ ثمن إخفاقه القاري محليا أقله حتى المرحلة الثانية والثلاثين، لأنه خسر مباراتيه الأخيرتين في الدوري (أمام أونيون برلين ومونشنغلادباخ) عشية مباراتيه في «يوروبا ليغ» عندما أراح أبرز عناصره الأساسية، فتراجع من المركز الثالث إلى الخامس.



ويملك بايرن ميونيخ المتوج بلقبه العاشر تواليا فرصة تعويض خسارته أمام مضيفه ماينز 1-3 في المرحلة الماضية، وذلك عندما يستضيف شتوتغارت الذي يصارع من أجل البقاء في الدرجة الأولى.



ويلتقي أينتراخت فرانكفورت المنتشي ببلوغه المباراة النهائية لمسابقة «يوروبا ليغ» مع بوروسيا مونشنغلادباخ.