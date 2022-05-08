جدد المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا عقده مع أرسنال حتى العام 2025، وفق ما أعلن النادي الطامح للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.



وتولى صاحب الـ 40 عاما الإشراف على الفريق اللندني في ديسمبر 2019، خلفا لمواطنه أوناي إيمري الذي أقيل بسبب تردي النتائج.



ويطمح أرتيتا لإعادة أرسنال الى منافسات دوري أبطال أوروبا بعد غياب 5 مواسم، إذ يحتل الفريق المركز الرابع قبل 4 مباريات من نهاية الموسم.



ونقل الموقع الرسمي للنادي عن الإسباني قوله بعد تجديد عقده «أنا متحمس وممتن وسعيد جدا اليوم»، مضيفا: «نريد أن نرتقي بالنادي إلى مستوى أعلى والتنافس حقا مع الفرق الكبرى. من أجل القيام بذلك يجب أن نلعب في دوري الأبطال».