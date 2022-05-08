خطف ولفرهامبتون تعادلا مثيرا 2-2 من أرض مضيفه تشيلسي أمس ضمن منافسات المرحلة الـ 36 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. وتقدم تشيلسي عن طريق روميلو لوكاكو من ضربة جزاء (56)، وبعد ذلك بدقيقتين نجح اللاعب ذاته في تسجيل الهدف الثاني.



وفي الدقيقة 79 سجل فرانشيسكو ترينكاو هدف ولفرهامبتون الأول، قبل أن يدرك زميله كونور كوادي التعادل في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.



ورفع «البلوز» رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثالث، كما رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثامن.



وفي مباراة أخرى بنفس المرحلة، تأكد هبوط واتفورد لدوري الدرجة الأولى (دوري البطولة الإنجليزية) بعد خسارته 0-1 أمام مضيفه كريستال بالاس.



وسجل ولفريد زاها هدف المباراة الوحيد لكريستال بالاس (31 من ضربة جزاء).



وبهذه الهزيمة، تأكد هبوط واتفورد بعدما تجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).



وحقق برينتفورد فوزا مقنعا على ضيفه ساوثهامبتون 3-0، كما فاز أستون فيلا على مضيفه بيرنلي 3-1.



إلى ذلك، لا وقت أمام مان سيتي للبقاء غارقا في صدمة الخروج القاسي من دوري أبطال أوروبا كي لا ينتهي به المطاف من دون أي لقب هذا الموسم. بعد أن كان يبحث عن ثنائية محلية- قارية، يدرك متصدر الدوري الانجليزي أن أي خطوة ناقصة أمام ضيفه نيوكاسل في المرحلة 36 ستصعب من مهمته في تحقيق اللقب.



يحاول رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا استيعاب كيف أهدروا تقدمهم بهدفين في مجموع المباراتين حتى الدقيقة الأخيرة من إياب الدور نصف النهائي ضد ريال مدريد، قبل أن يسجل بطل إسبانيا هدفين في غضون دقيقة ويفرض شوطين إضافيين ثم يحسم المباراة 3-1 والمواجهة 6-5 حارما سيتي من بلوغ النهائي الثاني تواليا ويؤجل حلمه بالتتويج القاري للمرة الأولى في تاريخه.



ويدرك سيتي أنه حسابيا الأمور بين يديه، ويتحتم عليه الفوز في مبارياته الأربع المتبقية من دون النظر إلى النتائج الأخرى ليتوج بطلا للمرة الرابعة في خمسة مواسم.



وفي صراع تفادي الهبوط، وفي حين يبدو واتفورد في طريقه للانضمام الى نوريتش والعودة الى مصاف «تشامبيونشيب»، تحتدم المعركة بين ليدز يونايتد وايفرتون وبيرنلي لعدم اللحاق بهما.



ويحتل «توفيز» المركز الثامن عشر متخلفا بنقطتين عن منافسيه، إلا أن في جعبته مباراة مؤجلة ويحل على ليستر سيتي في مباراة صعبة بعد نشوة الانتصار على تشلسي الأسبوع الماضي.



أما ليدز فتبدو مهمته أصعب عندما يسافر إلى لندن لمواجهة أرسنال فيما يستضيف نوريتش فريق وست هام.