تابع موناكو سلسلة انتصاراته ورفعها إلى 8 تواليا بعودته منتصرا من أرض ليل 2-1 ليرتقي إلى المركز الثاني في افتتاح المرحلة السادسة والثلاثين من بطولة فرنسا لكرة القدم.



ورفع فريق الإمارة رصيده إلى 65 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن مرسيليا الذي يحل ضيفا على لوريان اليوم.



ويبلي موناكو بلاء حسنا محليا وبالعلامة الكاملة منذ خسارته أمام باريس سان جرمان 0-3 في 20 مارس الماضي، فحقق ثمانية انتصارات متتالية.

ويحلم فريق الإمارة بنهاية سعيدة للموسم ومركز بين الـ 3 الأوائل مرادف للتأهل المباشر إلى المسابقة القارية العريقة الموسم المقبل، المركز الثاني على اعتبار أن الأول ضمنه باريس سان جرمان المتوج باللقب، أو الدوري التمهيدي الثالث.

ويلتقي اليوم باريس سان جرمان مع تروا، متز مع ليون، كليرمون فيران مع مونبلييه، أنجيه مع بوردو، وريمس مع لنس.