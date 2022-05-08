حافظ نابولي على آماله الضئيلة جدا بتحقيق لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه السبت على مضيفه تورينو 1-0 بهدف الإسباني فابيان رويس، وذلك ضمن منافسات المرحلة الـ 36، ليرفع الفريق الجنوبي رصيده الى 73 نقطة بفارق 5 عن إنتر المتصدر، وتجمد رصيد تورينو عند 47 نقطة في المركز العاشر.



وسجل رويس هدف الفوز لنابولي بعد توغل جميل الى داخل المنطقة قبل أن يسدد بيسراه في المرمى (73).



إلى ذلك، قلب إنتر تخلفه أمام ضيفه امبولي 0-2 ليخرج فائزا 4-2 في افتتاح المرحلة السادسة والثلاثين من بطولة إيطاليا لكرة القدم ويتصدر مؤقتا، في حين مني يوفنتوس الذي ضمن مشاركته في دوري الأبطال بخسارة مفاجئة أمام جنوى أحد فرق الذيل 1-2.



ورفع إنتر رصيده إلى 78 نقطة مقابل 77 لجاره ميلان الذي يلتقي فيرونا اليوم علما بأن التعادل يكفي الأخير لاستعادة المركز الأول لأنه يتفوق على إنتر بالمواجهات المباشرة هذا الموسم. ولم يخسر ميلان في آخر 13 مباراة بالدوري المحلي.



فأجأ امبولي مضيفه بهدفين مبكرين سجلهما اندريا بينامونتي المعار من إنتر بالذات مستغلا تمريرة عرضية (5) والالباني كريستيان اسلاني (28)، علما بأن الحكم ألغى لفريقه هدفا أيضا في الدقيقة 11 بداعي التسلل بعد اللجوء إلى تقنية الحكم المساعد.بيد أن إنتر رد بالمثل أواخر الشوط الأول مقلصا النتيجة بالنيران الصديقة عن طريق سيموني رومانيولي الذي حاول تشتيت كرة عرضية فحولها خطأ داخل مرماه (40) ومدركا التعادل بواسطة هدافه الارجنتيني لاوتارو مارتينيس بتسديدة قوية (45).



وبقيت الافضلية لإنتر في الشوط الثاني ونجح مارتينيز في منحه التقدم في الدقيقة 64 رافعا رصيده هذا الموسم الى 19 هدفا في الدوري المحلي، قبل أن يسجل التشيلي الكسيس سانشيز غير المراقب عند القائم الثاني الهدف الرابع في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.



وعزز جنوى آماله في البقاء ضمن أندية النخبة بفوزه الثمين والمتأخر على يوفنتوس 2-1.



تقدم يوفنتوس بواسطة مهاجمه الارجنتيني باولو ديبالا مطلع الشوط الثاني اثر تمريرة من مويز كين (48).



بيد ان جنوى رد بهدفين في الدقائق الاخيرة الاول عن طريق الايسلندي البرت غودموندسون (87) والثاني بواسطة دومينيكو كريشيتو من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع. والفوز هو الرابع فقط لجنوى هذا الموسم، علما بأنه يتواجد في دوري النخبة منذ عام 2007.



وتستكمل المرحلة اليوم، فيلتقي سبيتسيا مع أتالانتا، وفينيتسيا مع بولونيا.



صعود ليتشي وكريمونيزي



صعد ناديا ليتشي وكريمونيزي الى مصاف أندية الدرجة الأولى بحلولهما في المركزين الأول والثاني في الدرجة الثانية.



أما مونتسا الذي يملكه رئيس الوزراء السابق سيلفيو بيرلوسكوني فخسر أمام بيروجيا 0-1، وسيخوض الملحق الذي يضم 6 فرق يتأهل الفائز منها الى الدرجة الأولى.