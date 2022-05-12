عادل الشنان



أعلن ديوان الخدمة المدنية وقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية الى جانب وقف النقل والندب والإعارة ابتداء من اليوم الأربعاء وحتى إشعار آخر.



وقال الديوان في بيان صحافي إنه بناء على اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أمس الأول الثلاثاء بشأن التأكيد على ضرورة التزام الوزراء بوقف التعيين في الوظائف القيادية بكافة الوزارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ووقف شغل الوظائف الإشرافية بالندب أو التعيين أو النقل أو الترقية الى جانب وقف النقل والندب أو تمديده خارجيا بين الجهات المختلفة مع وقف الإعارة او تمديدها داخل البلاد حتى إشعار آخر.

وأضاف البيان أنه يجب سحب أي قرارات صدرت من اليوم الأربعاء وما بعده وكأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من جواز استمرار المسحوب قرارات شغلهم هذه الوظائف من ممارسة أعبائها أو مهامها ومن ثم يخضع قرار إسناد الوظائف الإشرافية مجددا لمن سحبت قرارات شغلهم هذه الوظائف تنفيذا لقرار الوقف لإحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (25) لسنة 2006 بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية وتعديلاته.

وأوضح أنه يجوز للجهة إصدار قرارات إسناد هذه الوظائف لهم بعد انتهاء فترة الوقف على أن يتم العمل بها من تاريخ صدورها دون تضمينها أي أثر رجعي سابق على الصدور ويشترط أن يكونوا مستوفين لكل الشروط بالقرار الآنف ذكره عند صدور قرار إسناد الوظائف الإشرافية بعد انتهاء الوقف.



وأكد البيان أن هذا الوقف لا يشمل حالات الإعارة الى المنظمات الدولية أو الإقليمية أو العربية سواء كان مقرها داخل الكويت أو خارجها.