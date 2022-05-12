قال الخبير الفلكي عادل المرزوق إن منطقة شمال شرق الجزيرة العربية تتعرض لارتفاع في درجات الحرارة، متوقعا أن تكون بين 39 و41 درجة مئوية.



وأضاف: هذا الارتفاع سيؤدي الى تعمق المنخفض الجوي المتمركز في شبه الجزيرة العربية والذي تبلغ قوته بين 1009 و1013 مليبار ويزداد عمقا، ومن المتوقع أن تكون قوته بين 1004 و1009 مليبار، ويؤدي الى هبوب رياح شمالية غربية نشطة من المحتمل أن تتجاوز سرعتها 32 كم/ س مساء اليوم الخميس 12 مايو.



وتابع الخبير الفلكي بقوله: من المحتمل أيضا أن تكون هذه الرياح محملة بالأتربة والغبار المتطاير الذي يتوقع أن يستمر هذا الطقس غير المستقر مع ازدياد سرعة الرياح التي يمكن أن تتجاوز سرعتها 48 كم/ س.



وزاد: هذا الغبار قد يترسب ليل السبت 14 مايو الجاري، وأن يكون الجو صافيا يوم الاحد المقبل 15 مايو الجاري.



الخبير الفلكي عادل المرزوق