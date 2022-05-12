كشفت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة العامة للبيئة شيخة الإبراهيم عن عزم الهيئة إقامة دورة تدريبية في الإعلام البيئي بالت عاون مع جمعية الصحافيين وذلك برعاية رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة الشيخ عبد الله الأحمد، مشيرة إلى حاجة الإعلام البيئي في الكويت والعالم العربي إلى التطوير والدفع نحو طريق الاحترافية.



وأفادت بأن هذه الدورة التدريبية التي تحمل عنوان «الدورة التأسيسية في الإعلام البيئي» سوف تقام على مدى خمسة أيام وذلك من يوم الأحد الموافق 15/5/2022 وحتى يوم الخميس الموافق 19/5/2022 وذلك في مبنى الهيئة العامة للبيئة بالشويخ وسوف تشمل موضوعات إعلامية متنوعة مثل إعداد الخبر البيئي والتحقيق الصحافي في خدمة البيئة بالإضافة إلى فن كتابة القصة البيئية.



وأشارت الإبراهيم إلى أن من أهداف هذه الدورة التدريبية رفع كفاءة كوادر إدارة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة العامة للبيئة والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني عن طريق تأهيل الإعلاميين المتخصصين في المجال البيئي والحاصلين على مخزون معرفي واف في علوم البيئة بالإضافة إلى الاحترافية في مجال الإعلام بشكل عام بحيث يتم تقديم المادة الإخبارية البيئية للجمهور بشكل واضح ومتكامل.



وأضافت أن إقامة هذه الدورة التدريبية يأتي في ظل حرص الهيئة العامة للبيئة الدائم على التعاون والتكاتف مع مختلف الجهات ومن ضمنها جمعيات النفع العام الكويتية سعيا نحو تطوير العمل الخاص بحماية البيئة وتطوير الشأن البيئي بشتى المجالات.