السرديات التي تناقلناها وساهمت في تشكيل ما كنا عليه قابلة لإعادة النظر أمام احتمالات الاكتشاف المستمر

نحن قابلون لإعادة صياغة هوياتنا على الدوام ونحتاج إلى أن نعرف ما ينبغي الحفاظ عليه وكيفية ذلك

فعاليات متنوعة يشهدها الملتقى على مدى 3 أيام من 12 إلى 14 الجاري في مسرح الجامعة الأمريكية



آلاء خليفة



أعلن مدير عام منشورات «تكوين» محمد العتابي عن إقامة ملتقى تكوين الثالث خلال الفترة من 12-14 مايو الجاري، في مسرح الجامعة الأمريكية بالتعاون مع المجلس البريطاني والجامعة الأمريكية وجريدة «الأنباء» ومنصة الفن المعاصر.



وكشف العتابي في تصريح خاص لـ «الأنباء» عن ضيف شرف الملتقى وهو الروائي الليبي الطارقي إبراهيم الكوني، لافتا إلى أن الملتقى يقام تحت شعار «تساؤلات الهوية: من نحن؟ وما الذي يمكننا أن نكونه؟».



وتابع العتابي قائلا: نحن نعيش في عالم يتحول في كل لحظة، ما نعرفه عن الحدود والجذور وكل السرديات التي تناقلناها وساهمت في تشكيل ما كنا عليه، قابلة لإعادة النظر أمام احتمالات الاكتشاف المستمر لمن نكون، ليبقى السؤال الملح دائما هو من نحن؟ ما هي قصتنا؟ وما الذي يمكننا أن نكونه؟



وتابع: تنفتح الهوية على المستقبل بقدر ما تمتد جذورها في الماضي، لكن الثابت فيها يغدو أكثر تحولا كل يوم مثل: اللغة، التقاليد، القيم، المفاهيم الوطنية والدينية. نحن قابلون لإعادة صياغة هوياتنا على الدوام، ونحتاج أن نعرف ما ينبغي الحفاظ عليه، وكيفية ذلك.



وأضاف أن الملتقى يطرح أسئلة جوهرية تتناول أحد أبرز معضلات الوجود الإنساني «الهوية»، لافتا إلى أن محاور الملتقى تم اختيارها انطلاقا من حقيقة العيش في عالم يتحول كل لحظة وبشكل سريع وتراكمي.



وتوجه العتابي بالشكر والتقدير لجميع المشاركين في الملتقى كما خص بالشكر رعاة الملتقى: المجلس الثقافي البريطاني في الكويت، الجامعة الأمريكية في الكويت، جريدة «الأنباء» ومنصة الفن المعاصر، متمنيا النجاح لفعاليات الملتقى وتحقيق أهدافه.



وأوضح العتابي أن ضيف شرف مؤتمر تكوين السنوي الثالث والمنعقد تحت عنوان «تساؤلات الهوية» سيكون الروائي الليبي الطارقي إبراهيم الكوني بمعية مجموعة من الضيوف، ستتنوع مشاركاتهم بين محاضرات وحلقات نقاشية، تمتد على مدار الأيام الثلاثة للملتقى.



فعاليات الملتقى



هذا، وسيبدأ اليوم الأول للمؤتمر بكلمة للشريك المؤسس في تكوين الروائية بثينة العيسى، حيث ستلقي كلمة المؤتمر المعنونة «سؤال الوضوح والالتباس»، تليها كلمة تكوين الذي سيلقيها الشاعر محمد العتابي بعنوان «مقاومة للنسيان.. دفاعا عن الذاكرة»، ثم كلمة الجامعة الأمريكية يلقيها د.عبدالرحمن الفرحان.



وبعد هذه الكلمات يلقي ضيف الشرف الروائي إبراهيم الكوني كلمته التي ستحمل عنوان «منازل الذاكرة»، ثم ننتقل في رحلة الهوية بين بريطانيا وباكستان مع سرفراز منظور، وختام اليوم الأول سيكون مع الكاتبة إيمان مرسال وكلمتها «لعبة المرايا وتعدد الهويات».



وسيرافق فعاليات الملتقى معرض كتاب مصغر ومنصة لتوقيع كتب الضيوف.



وفي اليوم الثاني المخصص للندوات والحلقات النقاشية سيكون الافتتاح بفعالية «الهوية في الترجمة: بين النقل والبناء» والتي يحاور فيها عبدالوهاب سليمان كلا من المترجمات بثينة الإبراهيم وإيمان أسعد ودلال نصر الله، تليها ندوة حوارية مع سرفراز منصور تحاوره أليسون شون برايس بعنوان «هم: ما يخطئ فيه المسلمون وغير المسلمين عن بعضهم البعض»، ومن ثم ينتقل الحديث إلى د.حنان مظفر بعنوان «رحلة أدب الخيال العلمي والهويات المضطربة»، ثم سيتحدث د.هشام العوضي بمحاضرة عنوانها «تحولات الهوية في الخليج قبل وبعد النفط: رؤية تاريخية»، وختام اليوم الثاني مع د.نادر كاظم في محاضرته «هوية بأثر رجعي».



وتتابع سلسلة الندوات والحلقات النقاشية في اليوم الثالث للمؤتمر، والافتتاح مع شيخة البهاويد وغزيل الحربي، حيث تحاورهما خديجة الشمري بحلقة نقاشية عنوانها «الهوية النسوية والواقع الاجتماعي»، ثم نحط في رحاب اللغة مع يوسف المحميد، حيث سيجيبنا عن سؤال «ما الذي يضيع بضياع اللغة؟»، وننتهي بحوار مع ضيف الشرف الروائي إبراهيم الكوني والروائية إيمان مرسال تحاورهما بثينة العيسى والمعنونة بـ «حراس الذاكرة: الكتابة عن الهشاشة».