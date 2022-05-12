السالم: نحرص دائماً على الوقوف بجانب شبابنا ودعمه بشتى الوسائل ومساعدته على تحقيق أحلامه

العيار: منصة فو توفر فرصاً للمواهب الكويتية للوصول إلى المنابر الدولية في عدة مجالات

‫ندى أبو نصر



أعلنت منصة فو، أول منصة رقمية متكاملة لاحتضان المواهب الشابة الكويتية عن إطلاق معهد فو التعليمي لتمكين الشباب وإيصال موهبتهم إلى العالمية.



وقالت رئيسة مجلس إدارة منصة «فو» الشيخة عهود سالم العلي الصباح في حفل إطلاق المعهد والاحتفال بالاتفاقية التي وقعت مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) التي تهدف إلى رعاية وتنمية الشباب الموهوبين في الكويت:



نحرص دائما على الوقوف جنبا إلى جنب مع شبابنا الكويتي ودعمه بشتى الوسائل ومساعدته على تحقيق أحلامه، مضيفة: نجتمع معا لنؤكد تمسكنا بتحقيق أهداف منصة فو، والتي ستترجم من خلال هذا المعهد التعليمي الذي يوفر برامج هدفها تحويل الموهبة إلى عمل منتج، من خلال صقل مواهب الشباب الكويتي في مختلف المجالات وتحفيزهم الذي سيساهم في رفع اسم بلدنا الحبيب الكويت.



وزادت: أسسنا أكاديمية فو لاستكمال رحلة المنصة التي أطلقت العام الماضي ورحلتنا كانت قصيرة ولكن تأثيرها كبير، حيث بدأنا مسيرتنا على مواقع التواصل الاجتماعي لنستمع إلى احتياجات الشباب وأحلامهم ومن ثم أنشأنا مركزا متكاملا لنوفر المساحة لهم لكي يترجموا أفكارهم وأحلامهم بهدف تسليط الضوء على أعمالهم وابتكاراتهم أطلقنا تطبيقا إلكترونيا خاصا بالمنصة، لكن لن تكتمل المسيرة من غير توفير منبر تعليمي لصقل مؤهلاتهم التي سوف تحول أحلامهم إلى خطط عملية وواقعية، ولهذا نحن نطلق اليوم معهد فو التعليمي، فهو سيشكل مرحلة مهمة وأساسية في تحقيق أهدافنا، لأنه سيوفر المساحة التعليمية اللازمة لتمكين الشباب ومساعدتهم على اكتشاف شغفهم وقدرتهم على دمج أفكارهم ومواهبهم من خلال برامج تعليمية عملية منبثقة من الحياة الواقعية.



واضافت: نحن نستهدف جيلا سينقل أمتنا من وضعها الحالي إلى مستقبل واعد، يجب علينا إعداد شبابنا وتزويدهم بالأدوات اللازمة لمساعدتهم على دمج الكويت في الأسواق العالمية التي أصبحت في مكان آخر في التكنولوجيا، فبعض الدول بدأت حاليا ببناء فنادق في الفضاء وتخطوا حدود الأرض، فلكي نتمكن من مواكبة هذا التطور الكبير علينا أن نخرج من التجربة الأكاديمية التقليدية، ولهذا السبب أطلقنا اليوم معهد فو التعليمي، الركيزة الثالثة للمنصة.



من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لمنصة فو ريهام العيار: تعتمد العلامات التجارية والاقتصادية في الكويت على معايير ومؤهلات عالمية للقوى العاملة بهدف حجز مكانة للبلاد في هذه الأسواق، يجب على الكوادر المهنية والقوى العاملة أن تواكب هذا التطور، ولهذا السبب أطلقنا معهد فو التعليمي غير التقليدي التي سيتمكن من تحقيق هذه المهمة وتطوير مواهب شبابنا بما هو مطلوب لتحقيق هذه الرؤية من خلال صفوف وبرامج مدعومة من منظمات دولية».



وذكرت أنه بالإضافة إلى المجال الأكاديمي توفر «فو» فرصا للمواهب الكويتية للوصول إلى المنابر الدولية في عدة مجالات مثل الرياضة وفنون الطهي والترفيه والإعلام والأفلام وصناعة المحتوى.



من جهته، شدد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى الكويت د. طارق الشيخ على أهمية تطوير مبادرات الشباب الكويتي من خلال استخدام احدث الأساليب العلمية المتطورة، مبينا أن الابتكار في التعليم أساس التطور المستمر.



وشدد على أهمية تسليط الضوء على ما يقدمه الشباب الواعد من مبادرات، مؤكدا الدعم الكامل للطاقات الشبابية عماد المستقبل.