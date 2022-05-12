أسامة أبوالسعود



تقدم الاتحاد الكويتي لأصحاب حملات حج بأطيب التهاني والتبريكات لعودة موسم الحج هذا العام، ووجه الشكر للسلطات في المملكة العربية السعودية على عودة استقبال الحجاج من خارج المملكة.



وتابع اتحاد حملات الحج، في بيان أصدره رئيس الاتحاد أحمد الضويحي: يطيب لنا أن نوضح لجميع شرائح المجتمع أن ما يعلن عبر الصفحات الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي من مبالغ عالية عن تكلفة الحج إنما هي أسعار غير معتمدة ولا تمثل أسعار حملات الحج وليست كما ينشر وإنما يوجد هناك عدة خيارات وأسعار تناسب جميع شرائح المجتمع من الحج الميسر الذي تبدأ تكلفته بحدود 1500 دينار أو أكثر قليلا.



واستطرد بيان اتحاد حملات الحج الكويتية: كما توجد خيارات وشرائح متعددة من الخدمات لكل من يرغب في الحج باختيار الحملات ذات الخدمات المميزة والمتفاوتة بأسعار معقولة ومناسبة تحت مظلة لجنة مراقبة الأسعار المنبثقة من اللجنة العليا للحج والعمرة.



وأضاف: لا شك أن أي ارتفاع في أسعار الخدمات مرتبط بظروف خارجة عن إرادة الحملات، ويسرنا التأكيد على أن أصحاب الحملات لديهم الحرص والاهتمام بحجاج بيت الله ومراعاتهم لأداء الحج بأفضل وأحسن الخدمات بالأسعار المناسبة للمحافظة على تميزها العالمي بشهادة المسؤولين في الكويت وخارجها، وأن كل ما ينشر من أسعار هي أرقام غير معتمدة ومخالفة للائحة المنبثقة من اللجنة العليا للحج والعمرة وتعليمات وزارة الأوقاف ومن لديه رغبة في تقديم خدمات خاصة يتقدم للجنة ضبط الأسعار في وزارة الأوقاف لضمان الوصول إلى السعر العادل للحاج. وختم بيان اتحاد حملات الحج: كما نهيب من الجميع إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية.