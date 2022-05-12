أسامة دياب



أكد سفير سلوفاكيا لدى البلاد د.ايجور هايدوشيك أهمية التبادل الثقافي في دعم العلاقات الثنائية بين الدول وتعزيز التواصل بين شعوبها، حيث يعتبر افضل الطرق لخلق أرضية من الفهم المتبادل، مشيرا إلى أن الفن يؤثر على المجتمع من خلال تغيير الآراء وغرس القيم وترجمة الخبرات عبر المكان والزمان.



وأوضح هايدوشيك في تصريحات صحافية على هامش افتتاح معرض الفن السلوفاكي بعنوان «فنون في القلب» أول من أمس والذي أعده الفنان السلوفاكي لابوسلاف موزا بالتعاون مع قاعة بوشهري ورعاية السفارة أن الأبحاث اثبتت أن الرسم والنحت والموسيقى والأدب والفنون الأخرى غالبا ما تعتبر مستودعا للذاكرة الجماعية بحيث يحفظ ما لا تستطيع السجلات التاريخية الأساسية القيام به.



وأضاف: الفن فضلا عن كونه وسيلة مميزة للتواصل فهو أيضا وسيلة للتغيير الاجتماعي ويمكن أن يعطي صوتا للمحرومين سياسيا أو اجتماعيا ويمكن للأغنية أو الفيلم أو الرواية أن تثير المشاعر لدى أولئك الذين يواجهونها، مما يلهمهم للحشد من أجل التغيير، ولطالما اهتم الباحثون بالعلاقة بين الفن والدماغ البشري، على سبيل المثال في عام 2013 وجد باحثون من جامعة نيوكاسل أن مشاهدة الفن المرئي المعاصر له آثار إيجابية على الحياة الشخصية لكبار السن في التمريض.



وأشار إلى أن الفنان السلوفاكي الشهير قد تبرع بلوحة فريدة لنزلاء وزارة الشؤون عام 2020، واعجبوا بها وهي معلقة في المدخل الرئيسي للدار ليستمتع الجمهور بفنه الفريد، وقد جاء الموسيقيون السلوفاكيون الموهوبون، ألبين بلاهو، سيمون ستيميل، أدريان بولاك، ورادكا كوفاكوفا، من سلوفاكيا لحضور هذا الحدث الاستثنائي.