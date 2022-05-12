القاهرة - هناء السيد



تشارك الكويت بوفد من الهيئة العامة للقوى العاملة في أعمال الدورة الـ 69 لمجلس منظمة العمل العربية برئاسة مدير عام المنظمة ناصر المطيري، وذلك بوفد يضم نائب المدير العام لشؤون العمالة سلطان عايض الشعلاني - وباحث علوم سياسية بإدارة العلاقات الدولية خالد فاضل الصباح.



ويشارك في الدورة أعضاء مجلس المنظمة بتمثيلهم الثلاثي (حكومات وأصحاب أعمال وعمال)، والوزير المفوض محمد خير مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية ممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، كما تتم مناقشه قضايا التنمية التي تخدم العالم العربي.