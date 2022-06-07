الفيلكاوي: الدورة فرصة لاغتنام عطلة الصيف والاستفادة من اوقات الفراغ



أعلن المدير العام لجمعية المنابر القرآنية بدر الفيلكاوي عن بدء التسجيل في الدورة القرآنية الجديدة بمركز جنان القرآن الذي تخصصه الجمعية للفتيات والنساء من سن 15 فما فوق، وذلك ضمن مشاريعها القرآنية بالكويت في الفترة من 12 يونيو الجاري وحتى 11 اغسطس المقبل وذلك بمسجد مريم الصباح بمنطقة بيان قطعة 9 .

وقال الفيلكاوي إن الدورة فرصة لاغتنام عطلة الصيف والاستفادة من اوقات الفراغ وتتضمن تحفيظ القرآن والمراجعة للراغبات والتأهيل للمشاركة في مسابقة سمو الامير الكبرى بجانب تعليم أحكام التجويد وغرس القيم الإسلامية في نفوس الأبناء، بالإضافة الى الأنشطة الترفيهية على يد كوادر تعليمية وإدارية متميزة،

مبينا أن الدورة تشتمل على ست حلقات تم تحديدها لتشمل كافة الرغبات للاستفادة من اوقات الفراغ في فترة الصيف ومنها :



حلقة تعاهدوه وقد خصصت للفتيات والاخوات الحافظات وفيها تتم مراجعة سرد القران كاملا غيبا عن ظهر قلب وحلقة جزء عم وهي مخصصة للمبتدءات ليتمكنوا من حفظ الجزء كاملا، وحلقة الزهراوان وهي حلقة مخصصة لحفظ ومراجعة سورتي البقرة وال عمران ، بالاضافة الى حلقة الاجزاء المعينة والتي ترغب فيها المشاركة لاستكمال حفظها، وحلقة تم تخصيصها للحفظ الحر حسب رغبة المشاركة ، وحلقة تأهيل المشاركات في مسابقة سمو الامير التي تقيمها الامانة العامة للاوقاف ومساعدتهن على مراجعة وتثبيت الحفظ لتحقيق مراتب متقدمة في المسابقة .



وتختتم الدورة بالاختبار الذي يحدد مستوى المشاركات.



وتمنح شهادة للمتميزات كعامل تحفيزي، من باب التشجيع لهم وإعانتهم على السرعة في ختم القرآن كاملا.

وشكر الفيلكاوي الداعمين للمشاريع التي تعين على خدمة كتاب الله تعالى ونشر علومه من المحسنين والمتبرعين من الأفراد والمؤسسات، ووعد بالمزيد من العطاءات والمشاريع القرآنية لكافة شرائح المجتمع داخل الكويت.

ودعا الراغبات في الدخول على روابط التسجيل التالية :



https://forms.gle/8bC7wvFr6KVyQAfb8

وللاستفسار الاتصال 📞



من الساعة 4 إلى 7 مساءً