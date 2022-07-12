بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمــــان بــن عبدالعزيــز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة نجاح موسم الحج لعام 1443هـ.. من جهة اخرى، بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة إلى الرئيس أوخنا خوريلسوخ رئيس منغوليا الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.



كما تلقى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الاسلامية الصديقة ميان محمد شهباز شريف، أعرب خلاله عن خالص تهانيه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا للكويت وشعبها الصديق مزيدا من التقدم والازدهار.



ونقل سمو رئيس مجلس الوزراء خلال الاتصال تحيات وتهنئة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما، لجمهورية باكستان الاسلامية الصديقة قيادة وشعبا بمناسبة عيد الاضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل ان يعيد هذه المناسبة على البلدين والشعبين الصديقين وعلى الامة الاسلامية بالخير واليمن والبركات.



وبحث الجانبان خلال الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.



كما جرى استعراض وجهات النظر حول أبرز المستجدات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومواقف البلدين تجاهها.