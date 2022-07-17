قالت الطالبة الأردنية المتفوقة شيماء سامر أبورمان، والحاصلة على 98.65% في القسم العلمي من الاكاديمية العربية الحديثة، إنها تحمد الله أولا وأخيرا على التفوق، متقدمة بالشكر لكل من ساعدها على هذا الإنجاز من إدارة المدرسة والمعلمات والزميلات والأهل والأقارب.



وأضافت شيماء: كنت أطلب دوما من أمي وأبي الدعاء لي وأشعر بسعادة وراحة حينما استمع لدعواتهما لي بالتوفيق وأشعر بثمار هذه الدعوات وأنا في قاعة الاختبار، لافتة الى أن أكثر التحديات التي واجهتها في الدراسة هي اختلاط جدولها اليومي ومواعيد النوم ولاسيما في أيام الاختبارات وما قبلها حيث كانت تدرس 16 ساعة يوميا.



وحول نمط دراستها، بينت انها كانت تكتب عبارات تشجيعية كثيرة وتلصقها أمامها حتى تطرد الكسل وتركز أكثر وتجتهد في الدراسة، مضيفة: كثير من الأحيان كنت أستمع للقرآن والأناشيد والدعاء اثناء الدراسة وبعدت عن شبكات التواصل الاجتماعي معظم الوقت، وحذفت بعضها من هاتفي واشتركت في منصة «العلا» للتفوق، وكانت بمنزلة المدرس الخصوصي المساعد لي طوال الوقت، بالإضافة للاستفادة من الفضاء الالكتروني الواسع عبر الإنترنت حيث ساعدني على فهم بعض المواد الصعبة، فشكرا لكل من وضع أفكاره على الشبكة وأتاح الفائدة المجانية لعموم الطلاب.



وذكرت ان سعادتها لا توصف في آخر امتحان ويوم حفل تخرجها بمشاركة الأهل والمعلمات والزميلات، حيث توقعت معدلها كما هو، وسعيدة بالاقتراب من الـ 99% وهي راضية عن النتيجة التي وصلت لها بعد سنوات طويلة من الدراسة في مدارس الكويت الحبيبة، مؤكدة انها ترغب في دراسة الهندسة وتقديم ابتكارات وإنجازات متنوعة في هذا المجال المهم لخدمة البشرية.