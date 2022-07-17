بثقة تامة وبفخر عبرت الطالبة المتفوقة نورة خالد سعد العجمي الحاصلة على نسبة 99.75% في القسم العلمي عن سعادتها بحصد هذه النسبة، متوجهة بالشكر إلى كل من ساهم بتفوقها.



وقالت نورة: أهدي نجاحي إلى دولتي الحبيبة الكويت ولأهلي وأسرتي التي وفرت لي كل سبل التفوق، موضحة أن النجاح لا يأتي إلا عن طريق الاجتهاد والتخطيط والثقة بالله تعالى، وأن الاختبارات كانت بالمستوى المتوسط وجاءت من المنهاج وسهلة، مشيرة إلى أن التعليم «أونلاين» كانت له آثار سلبية وأفقدنا الكثير من المهارات والكفاءات وكنا نتمنى الحضور بشكل دائم.



ووجهت نورة نصيحة للطلاب والطالبات المقبلين على الثانوية العامة بالحرص على الجد والمثابرة لأن العلم يؤتى ولا يأتي وطلب العلم متعب وشاق لكن لذة النجاح والتميز تنسيكم هذا التعب، مبينة أنها تنوي إكمال دراستها الجامعية «طب بشري» في جامعة الكويت.



كما شكرت نورة مدرستها «النجاة» التي درست فيها من الصف الأول الابتدائي حتى الثاني عشر ثانوي، 12 عشر عاما كانت حافلة بالعطاء والتميز والإبداع، وخصت بالشكر مدير عام مدارس النجاة عبدالعزيز الأحمد والقائمين على المدارس والعاملين فيها من المعلمين والمعلمات والمديرات على ما قدموه لها ولزميلاتها خلال سنوات دراستهن.

جنى سواس 98.83% أدبي: تنظيم الوقت من أهم عوامل التفوق وسأدرس «الإنجليزي»

أهدت الطالبة المتفوقة جنى مجد الدين عبدالوهاب سواس الحاصلة على ٩٨٫٨٣% أدبي نجاحها لوالدتها ووالدتها وإخوتها ولبلدها الأم سورية وبلدها الثاني الكويت ولكل من ساهم بتفوقها وشجعها على أن تكون من المتفوقات، مشيدة بالكويت التي احتضنتها وبمعلماتها اللاتي كن أكبر داعم لها ولزميلاتها وكذلك إدارة مدرستها «الجيل الجديد» للوصول إلى هذا المركز.

وأوضحت جنى أن الاجتهاد وتنظيم الوقت من أهم عوامل النجاح والتفوق مع الإيمان بأن الله تعالى لا يضيع تعب من جد واجتهد، مؤكدة إيمانها بأن من جد وجد ومن سار على الدرب وصل، موجهة نصيحة لزميلاتها وزملائها المقبلين على الدراسة الثانوية بالابتعاد عن كل ما يمكن أن يشتت انتباههم كالهواتف النقالة وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي وبأن ينظموا وقتهم بشكل جيد ويدرسوا أولا بأول وألا يهملوا أي فقرة من اي مادة.

وقالت جنى إن التعليم عن بعد ونظام المجموعات كانا من العوائق التي واجهتها في بداية الأمر ثم استطاعت التغلب عليها بمضاعفة الجهد وترتيب المواد وفق الوقت المحدد للدراسة، وبالنسبة للاختبارات كانت سهلة على الدارسين والأسئلة من المنهاج وواضحة جدا وليس فيها أي تعقيدات.

وعبرت جنى عن رغبتها في إكمال دراستها الجامعية في جامعة الكويت «أدب إنجليزي» مع طموحها بالتفوق الدائم وتطوير نفسها وإمكاناتها في هذا المجال، مع الشكر لـ «الأنباء» على دعمها للمتفوقين والمتفوقات وتشجيع الطلبة على التميز دائما.