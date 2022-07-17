عبدالعزيز الفضلي



تبدأ وزارة التربية اليوم تنفيذ مشروع الفاقد التعليمي الذي نتج عن تداعيات جائحة كورونا وتبناه وكيل الوزارة د.علي اليعقوب منذ عدة أشهر والذي تعمل من خلاله الوزارة على تعويض الطلبة عما فاتهم من دروس خلال الجائحة في 4 مواد أساسية هي: اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، للطلبة من الصف الرابع الابتدائي حتى الثامن المتوسط.



ويأتي المشروع تنفيذا لخطة مدروسة تهدف الى تمكين الطلبة من امتلاك المعارف والمهارات الأساسية اللازمة للانتقال من صف إلى صف ومن مرحلة إلى أخرى، حيث حددت «التربية» 12 مركزا للطلبة بواقع مركزين لكل منطقة تعليمية (بنين وبنات) لمدة 4 أسابيع بواقع 4 حصص دراسية في اليوم وفقا للجدول المدرسي على ان يبدأ الدوام من الساعة 8 صباحا حتى 12 ظهرا.