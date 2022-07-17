عبدالعزيز الفضلي



باشر ما يقارب 486 عامل وعاملة نظافة أعمالهم بوزارة التربية التي تعاقدت معهم للعمل بوظيفة مساعد منفذ خدمة في مدارسها ومناطقها التعليمية. وكشفت إحصائية جديدة لـ «التربية»، تلقت «الأنباء» نسخة منها، عن ان العدد المطلوب 2100 غير ان ديوان الخدمة المدنية وافق على 1096 منهم 927 تسلموا أوراق الفحص الطبي والأدلة الجنائية.



وأوضحت الإحصائية ان 486 باشروا أعمالهم منهم 182 من الذكور و304 من الإناث و69 انتهوا من الفحص الطبي والأدلة الجنائية ولم يراجعوا و82 تم الاتصال بهم ولم يردوا بينما هناك 5 تم إنهاء خدماتهم بعد ان باشروا أعمالهم.