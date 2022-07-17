عبدالعزيز الفضلي



تنطلق اليوم الأحد اختبارات الدور الثاني لطلبة المرحلة الثانوية في الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، والتي تستمر حتى 26 الجاري وذلك وسط استعدادات وجهوزية تامة قامت بها وزارة التربية بالتعاون وبالتنسيق مع المناطق التعليمية والإدارات المدرسية، على أن تضاف نصف ساعة إلى طلبة صعوبات التعلم بجميع المواد.



وبناء على قرار مجلس التوجيهات العامة، تمت إضافة 15 دقيقة الى زمن الامتحانات بكل مجال دراسي لمنح الطلبة وقتا لقراءة التعليمات والتأكد من عدد أوراق الأسئلة.



ودعت مصادر تربوية الطلبة إلى ضرورة الابتعاد عن وسائل الغش واستغلال الفرصة الأخيرة لطريق النجاح وعبور المحطة المهمة في حياتهم العلمية، متمنية من أولياء الأمور تشجيع أبنائهم على مذاكرة دروسهم ودخول الاختبارات بهمة ونشاط.