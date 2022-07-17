أكدت الطالبة المتفوقة رويدا محمد سمير من مدرسة السيف والسفر الأهلية الثانوية والتي حصلت على نسبة 98.5% في القسم العلمي أنها تهدي نجاحها لأهلها وبلدها الثاني الكويت.



وأوضحت رويدا أن تنظيم الوقت كان من أهم الأسباب بعد طاعة الله عز وجل، والتي تعد أهم شيء، مضيفة أن من التحديات التي واجهتها وفاة جدتها في فترة الامتحانات، لكن يبقى التوكل على الله هو الأساس، وهو الذي أعطاها الصبر والقوة.



وذكرت أن الامتحانات كانت سهلة لكن مادة الفيزياء كان فيه بعض الصعوبة وقد اجتازته بفضل الله.



وأضافت أنها تنوي الالتحاق بكلية طب الأسنان، لكي تكون طبيبة أسنان في المستقبل، متمنية أن تحقق حلمها وتحقق النجاح في الجامعة مثلما حققته في المرحلة الثانوية.



وحثت رويدا زملاءها الطلاب بالمداومة على الاجتهاد والتفوق لكي يستطيعوا تحقيق أحلامهم وطموحاتهم.