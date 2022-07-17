أعلن نائب الرئيس لشؤون الكليات ورئيس لجنة المستجدين في الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب نواف عياد الجنفاوي أن عملية تسجيل المستجدين الراغبين في الالتحاق بكليات ومعاهد الهيئة ستبدأ اعتبارا من اليوم الأحد وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 9 أغسطس.



وأوضح الجنفاوي أن الاتحاد قام بتجهيز قاعة مخصصة للطالبات وقاعة أخرى للطلبة في مقره بديوان عام التطبيقي بالعديلية طول أيام الأسبوع عدا الجمعة والسبت، ويستقبل الراغبين بالتسجيل من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 2 بعد الظهر، إضافة للمقر الخارجي في نادي الجهراء الرياضي من الساعة 4 عصرا إلى الساعة 7 مساء، مضيفا أنه لا توجد أي مقرات أخرى للاتحاد وأي أخطاء في عملية التسجيل خارج مقرات الاتحاد لن يكون مسؤولا عنها، لافتا إلى ضرورة توخي الحذر عند قيام الطالب بالدخول للموقع الإلكتروني للهيئة، ففي حال أخطأ في إدخال البيانات لثلاث مرات سيقوم السيستم بعمل بلوك ولن يتمكن الطالب من الدخول مرة أخرى قبل مراجعة مبنى رقم 7 بديوان عام الهيئة بالعديلية لفك الحظر عنه، كما يرجى من الطلبة الذين سبق لهم التقديم في الهيئة وتم فصلهم ضرورة سحب أوراقهم لدى مكتب التوجيه الطلابي بالكلية أو المعهد الذي كان مسجلا به ليتسنى له الدخول للموقع الالكتروني للهيئة والتسجيل مرة أخرى، وكذلك الطلبة المقيدون بجامعة الكويت أو مؤسسات أكاديمية أخرى.



وأشار الجنفاوي إلى أن إدارة الهيئة قد حددت الفئات المسموح لها بالتسجيل ويمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الالكتروني للهيئة، مؤكدا على أن الاتحاد ليس لديه أي صلاحيات في قبول أو رفض الطلبة المتقدمين للتسجيل، كما أن القبول بالتخصصات سيكون حسب النسب المئوية لشهادة الثانوية، متمنيا السداد والتوفيق لجميع زملائه المستجدين.