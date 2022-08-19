مفرح الشمري



يستعد مركز جابر الثقافي لاقامة امسية موسيقية تحييها فرقة المركز لعشاق الأنغام الكويتية الأصيلة حيث تقدم فيها فرقة التخت الشرقي المطور الخميس المقبل في قاعة الراحل الشيخ جابر العلي الموسيقية اجمل الالحان والانغام الكويتية الشهيرة.



الأمسية تتضمن العديد من الألحان الكويتية العتيقة لأشهر الأغاني التي صاغ ألحانها عدد من الملحنين في الكويت الذين ساهموا في رسم ملامح الموسيقى الحديثة للأغنية الكويتية من أمثال الراحل أحمد باقر والراحل سعود الراشد والراحل راشد الخضر والراحل سليمان الملا، والقدير يوسف المهنا وأنور عبدالله وغيرهم.



ومن الألحان التي ستعزفها الفرقة «سماعي شد عربان، محال، أي معزة، برق وتلالي، يا نور عيني، يا عالم السر»، بالاضافة الى ميدلي ألحان وطنية مطورة.