أحمد الفضلي



يواصل المخرج مناف عبدال تصوير أحدث أعماله الفنية والمتمثل بالمسلسل الدرامي الاجتماعي «منزل 12»، الذي يشكل تجربة جديدة تجمعه بالفنان القدير سعد الفرج والكاتب محمد النشمي وشركة «آبيز برودكشنز» للإنتاج الفني، التي سبق وان قدم معها مسلسل «بتوقيت مكة».



من جانبه، اعرب عبدال عن بالغ سعادته بقيادة طاقم عمل المسلسل لما يحتويه العمل من عوامل رئيسية قادرة على تقديم مسلسل ناجح وعمل فني ذات قيمة عالية بوجود إنتاج سخي جمع كما كبيرا من النجوم بقيادة القدير سعد الفرج، ونصا رائعا للكاتب محمد النشمي الذي اجتهد في كتابة النص على امتداد ثلاثة أعوام وكنت من خلالها متابعا له بشكل مستمر منذ بداية الكتابة الى اليوم الذي اكد فيه الانتهاء من النص، موضحا ان جميع هذه العوامل تشير الى أننا أمام عمل ضخم بكافة المقاييس سيقدم للمشاهد بشكل احترافي وبجودة عالية.



وفيما يتعلق بنوعية العمل وأحداثه، أفاد عبدال، من خلال حديثه لـ «الأنباء»، بأن العمل يحمل لغزا كبيرا يحاول أبطاله وضع حلول له على امتداد حلقاته الممتدة الى ثلاثين حلقة يشارك في بطولتها نجوم كبار، منهم خلاف القدير سعد الفرج، كل من الفنانة نور وأحمد العونان ومحمد العلوي ومحمد الرمضان وبثينة الرئيسي وعبدالمحسن القفاص وطيف ونورا العميري وفتات سلطان ومجموعة أخرى من الفنانين الشباب.



وعن توقيت عرض العمل وموعد انتهاء التصوير، ذكر عبدال انه وبقية طاقم العمل لا يزال أمامهم الكثير من العمل لحين الانتهاء من التصوير، حيث من المتوقع أن ينتهي تصوير المسلسل خلال الشهرين القادمين على أن يدخل بعد ذلك فترة المونتاج ليكون جاهزا للعرض في الفترة الموسمية أو يتم عرضه في رمضان المقبل، وعلى الأرجح أن يكون العرض خلال شهر رمضان لكن قد تتغير بعض الأمور الخاصة بعمل الجهة المنتجة ونرى العمل قبل رمضان او بعد رمضان، فالمتغيرات ممكن أن تحدث في أي لحظة.