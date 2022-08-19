القاهرة - خلود أبو المجد



بعد نجاح آخر أعمالها السينمائية «معالي ماما»، طرحت الفنانة بشرى أغنية «الليل»، وهي أولى أغنيات ألبومها الجديد «حتة تالتة» وذلك على موقع «يوتيوب» ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والأغنية من كلمات هيثم سليم، وألحان وتوزيع اسلام صبري.



ألبوم «حتة تالتة» يحمل الكثير من المفاجآت لجمهور النجمة بشرى التي حرصت على اختيار أغنيات ألبومها بعناية كبيرة بتنوع يرضي جمهورها، حيث تتعاون خلال الألبوم مع عدد من كبار الملحنين والشعراء والموزعين التي سيتم الكشف عنهم أثناء طرح أغنيات الألبوم.



وتشارك بشرى ضمن أعضاء اللجنة التأسيسية لمهرجان القاهرة للدراما، والذي سينطلق الشهر المقبل، ويترأسه الفنان القدير يحيى الفخراني، وتترأس لجنة التحكيم المخرجة القديرة إنعام محمد علي.