بيروت - بولين فاضل



إذا كانت إليسا اختارت أغنية «أنا وبس» للشاعر أحمد ماضي والملحن زياد برجي لتفتتح بها مشوار ألبومها الجديد المرتقب، فإن المشوار لا يبدو معبدا بالفرح على ما تقول الأغنية «وبطير من كتر الفرح لبعيد»، إذ إن كاتب الأغنية أحمد ماضي يبدو ماضيا في تأجيج الخلاف مع إليسا بعد إصدارها العمل وخطوته المقبلة هي القضاء في ضوء التغريدة التي نشرها. وقال فيها: «شكلك بالعربي ما بتفهمي وشكلو رح نلتقي بالمحكمة». والخلاف الذي لم يتضح جوهره بعد بين كل من اليسا من جهة وأحمد ماضي وزياد برجي من جهة ثانية على خلفية أغنية «أنا وبس» دخلت فيه أطراف أخرى بدليل الحديث عن إمكان طرح الأغنية بصوت نادين الراسي وهو ما نفته الأخيرة قائلة إنها تحب اليسا كثيرا ولا أحد يجرؤ اصلا على الغناء في وجهها.



أما إليسا وسط كل ذلك، فتصدرت الترند على موقع يوتيوب بعد طرحها أغنية «أنا وبس»، ويقول مقربون منها إنها «تطير من الفرح وبس» غير مبالية بأي شيء آخر يمكن أن يعكر صفو فرحها.