القاهرة ـ محمد صلاح



بعد غياب عامين، عادت السيناريست إنجي علاء من جديد للظهور على شاشة سباق رمضان المقبل بمسلسل من فكرتها وقصتها وبالطبع بطولة زوجها الفنان يوسف الشريف، وهو مسلسل تشويقي اجتماعي مكون من 30 حلقة.



يذكر ان آخر أعمال إنجي علاء مسلسل «كوفيد-25» من بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر وإخراج أحمد نادر جلال، ومسلسل «بلا دليل» بطولة درة وخالد سليم ونيقولا معوض وإخراج منال الصيفي.



كما أنها تتولى ادارة أعمال زوجها وتصميم ملابسه ونشاطه الإعلامي وكانت تملك مجلة تصدر باللـغـــة الإنجـلـيـزيـــة (Euphoria). وكـتـبــــت مسلسلي «كوفيــد 25» و«بلا دليل»، وألفت قصة مسلسل «لعبة إبليس».