دمشق ـ هدى العبود



شيعت الفنانة السورية انطوانيت نجيب مساء امس وسط انهيار تام من أهلها وأسرتها ونجوم الوسط الفني في مشهد غلب عليه الحزن والأسى، وقد حرص الجميع على حضور التشييع في كنيسة الصليب المقدس للروم في حي القصاع الشهير بعد ان توفيت صباح الاربعاء بشكل مفاجئ، كما حضر عدد كبير من الفنانين والنقاد السينمائيين السوريين ورجال الأعمال ورجال الدين الإسلامي والمسيحي والفرق الموسيقية من ممثلي النقابات الفنية والمعاهد الموسيقية وأقارب الفنانة وعدد كبير من المواطنين السوريين الذين أحبو الراحلة وفنها وطيبتها، وانهارت ابنة الفنانة انطوانيت سماح شويري اثناء تشييع والدتها، وحرص الجميع على مرافقة الراحلة الى مثواها الأخير الى مقبرة العائلة بباب شرقي وسط العاصمة السورية دمشق من أبرزهم الفنانة منى واصف والفنان تيم حسن ووفاء موصللي وأمانة والي وجيني اسبر وسلافة فواخرجي ونادين خوري وسلمى المصري وغيرهم من النجوم.



وأقيمت مراسيم التشييع في كنيسة الصليب المقدس للروم في القصاع حيث شيعها المئات من السوريين من منزلها بدمشق الى مثواها الأخير وتقبلت التعازي مباشرة بعد الدفن في قاعة الكنيسة على ان يؤخذ العزاء برحيلها يومي الجمعة والسبت 19 - 20/2022 من الساعة السادسة مساء حتى الثامنة مساء. يذكر ان الراحلة الفنانة انطوانيت نجيب توفيت عن عمر 92 عاما، وكانت الراحلة تعاني في سنوات حياتها الأخيرة، من الفشل الكلوي، وأمراض الشيخوخة، واختتمت برحيلها مسيرة فنية بدأتها أواخر ستينيات القرن الماضي، شاركت خلالها بعشرات الأعمال المسرحية، والسينمائية، والإذاعية، والتلفزيونية. وقدمت أنطوانيت نجيب في هذه المسيرة الغنية، أدوار الأم بكل تجلياتها، ما جعلها قريبة من قلوب الجمهور العربي، ويبقى أشهر أدوارها، وأكثرها خلودا في ذاكرة السوريين «نعيمة» في المسلسل الشهير «الفصول الأربعة»، من إخراج السوري الراحل حاتم علي.