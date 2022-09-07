

في إطار الحملة التي أطلقتها البلدية بتوجيهات ومتابعة مباشرة من قبل مديرها العام م.أحمد المنفوحي وبالتعاون مع قوة الإطفاء العام في جميع المحافظات للكشف على السراديب المستغلة تجاريا مخازن بالمخالفة للوائح والقوانين وعدم السماح باستغلال البناء لغير الغرض المرخص من اجله لخطورة استخدامه على الأرواح والممتلكات، وفي إطار تواصل الجولات التفتيشية المكثفة للفرق الرقابية في البلدية قام الفريق الرقابي بإدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية محافظة الفروانية برصد 9 سراديب مخالفة يتم استخدامها في غير الأغراض المرخصة من أجلها. وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية المحافظة م. سعيد العازمي على تواصل الجولات التفتيشية المكثفة للفريق الرقابي بالإدارة للكشف على السراديب المخالفة، مشيرا إلى ان الجولة التفتيشية التي تم تنفيذها بمنطقة الفروانية للكشف على السراديب المستغلة تجاريا قد أسفرت عن توجيه 9 إنذارات لعقارات مخالفة تستغل السراديب تجاريا مخازن بالمخالفة للوائح والقوانين.



وأشار العازمي إلى تواصل الجولات التفتيشية من قبل الفريق الرقابي بالإدارة للتأكد من عدم استغلال السراديب بخلاف ما هو مرخص لها في المخطط الهندسي، فضلا عن التأكد من عدم ممارسة نشاط دون الحصول على ترخيص من قبل البلدية، داعيا ملاك العقارات الاستثمارية والمستثمرين الى تجنب استغلال السراديب تجاريا في غير الغرض المرخصة من أجله والمبادرة بإخلائها طواعية تجنبا للاغلاق الإداري والمخالفة ووضع «بلوك»، مؤكدا استمرار الحملة للقضاء على هذه الظاهرة من خلال الجولات التفتيشية المكثفة للفريق الرقابي بالإدارة الذي يقوم برصد وحصر السراديب المخالفة واتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق المخالفين للنظم والقوانين المعمول بها في البلدية.