قدم نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري اقتراحا باستحداث مخرج للدائري 6.5 لخدمة أهالي منطقتي عبدالله المبارك والجليب.



وقال المطيري في اقتراحه: في ظل حرص الدولة على تطوير شبكة الطرق وتذليل كل العقبات في هذا الشأن، ولتسهيل وتيسير الحركة المرورية بالتعاون بين البلدية والادارة العامة للطرق والنقل البري، حيث إنه قد تم الانتهاء من تنفيذ الطريق الدائري (6.5) والذي تطل عليه مناطق ذات كثافة سكانية عالية ومن ضمنها (عبدالله المبارك - جليب الشيوخ) ويجد سكان هذه المناطق صعوبة وطول الطريق للخروج من منازلهم للوصول الى طريق الدائري السادس ومستشفى الفروانية، وهناك العديد من الطلبات لسكان هذه المناطق باستحداث مخرج (استدارة) ما يسهل الحركة المرورية ويختصر الوقت.



لذا، أقترح: إنشاء مخرج (استدارة) من الطريق (602) الى الطريق الدائري رقم (6.5) مباشرة لخدمة قاطني منطقتي (عبدالله المبارك - جليب الشيوخ)، وذلك وفق الكروكي المرفق.