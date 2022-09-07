بداح العنزي

أصدر مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي قرارا بنقل وتدوير 863 مفتش نظافة من مختلف بلديات المحافظات الى مواقع عمل جديدة.



وتضمن القرار ايقاف صرف بدل المناطق النائية لكل من يتقاضاها وذلك لتغير مراكز العمل، على أن تتم اعادة المنح بكتب مجمعة للمستحقين ووفق الفئات المحددة بقرار مجلس الخدمة المدنية 18 لسنة 2012.



كما تضمن القرار نقل 277 مفتشا في الأحمدي و139 في محافظة العاصمة و135 بالجهراء و165 في الفروانية و85 بحولي و62 في مبارك الكبير. ودعا المنفوحي كل رؤساء الوحدات الادارية بإدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق بأفرع البلدية في المحافظات لمتابعة وتنفيذ القرار، وذلك بعمل إفادة عن آخر يوم عمل من المركز المنقول منه المفتش، وكذلك عمل مباشرة عمل من المركز المنقول اليه المفتش وفق البيانات الموضحة قرين كل موظف بالمادة الاولى، وفي حالة عدم إفادة إدارة شؤون الموظفين سيتم إيقاف الراتب ما لم يرفع السبب أو الأعذار في حال عدم المباشرة وإرسال المستندات الدالة على ذلك.