بداح العنزي



أوصت اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها امس برئاسة د.حسن كمال بالموافقة علي كتاب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بشأن تطبيق الوثيقة البيضاء حول تبريد الضواحي في الكويت بحيث تقوم وزارة الكهرباء والماء بتطبيق هذه الوثيقة في مشاريع الدولة المستقبيلة بالتعاون مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية والقطاع الخاص لتنفيذ التقنية في مشاريع الدولة التي ستوفر اكثر من 50%‎‎ من الطاقة الكهربائية.



وقال كمال ان اللجنة أجلت الكتاب المتعلق بالمباني التاريخية التابعة للمجلس الوطني للثقافة والفنون الآداب، وذلك لإجراء عرض مرئي وبيان الخطة المستقبلية للمجلس، خاصة في طل وجود 56 موقعا تاريخيا تمت الإشارة إليها من قبل المجلس، مؤكدا ضرورة وجود خطة واضحة وميزانية لعملية التنفيذ.



وذكر انه تم تأجيل بحث كتاب الهيئة العامة للصناعة بشأن تخصيص موقع لإقامة محطة لمعالجة المخلفات الصناعية السائلة في منطقة صبحان الصناعية ق1، كما أبقت على جدول أعمالها كتاب الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بشأن مشروع قرار وزاري بتعديل جدول 15 بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بتسهيل حركة واستعمالات ذوي الاحتياجات الخاصة داخل وخارج المباني لجميع مناطق الكويت الملحق بالقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة وذلك لدمج المقترحات مع لائحة البناء.



وأضاف ان اللجنة أبقت على جدول أعمالها الاقتراح المقدم من العضوين السابقين م.مها البغلي، ومشعل الحمضان بشأن اعتماد المخطط الهيكلي الرابع للكويت، كما أبقت على جدول أعمالها كتاب وزارة الداخلية بشأن اللجنة الفنية للمجلس البلدي، وذلك لمناقشة الاتفاقية الاستشارية لدراسة وتصميم والإشراف على تحسين أداء الطريق الدائري الرابع وتثبيت حرم الطريق.



ولفت الى ان اللجنة أحالت طلب إنشاء وإنجاز وصيانة وتأثيث مجمع دور رعاية الأحداث بشأن إعادة تخصيص أرض المشروع الى الجهاز التنفيذي لإعداد تقرير للجنة، وإحالة كتاب الاتحاد الكويتي للمزارعين بشأن طلب تخصيص مواقع بمنطقة أم نقا، وذلك لإعداد تقرير للجنة.