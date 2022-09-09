بداح العنزي



يبحث المجلس البلدي خلال اجتماعه الاثنين المقبل برئاسة عبدالله المحري توصية لجنة الأحمدي بالموافقة على طلب الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر نقل تبعية موقع محطة النويصيب الحرة من وزارة التجارة الى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وتضمن جدول الأعمال التالي:



٭ الاقتراح المقدم من العضو د.م.حسن كمال، بشأن ترخيص البلدية لإضافات البناء التي تقل مساحتها عن 80م2، وآخر بشأن إصدار معاملة إيصال التيار الكهربائي للقسائم السكنية من البلدية.



٭ طلب الموافقة على ربط القسيمتين قطعة 90 منطقة الجهراء بمستوى دور السرداب.



٭ طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص مسارات خطوط هوائية جهد 33 ك ف بعرض 50م شمال منطقة المطلاع على طريقي جال اللياح والطريق الإقليمي المستقبلي وحتى موقع مستودع المحروقات التابع لشركة البترول الوطنية.



٭ طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية توسعة حدود مسجد بمنطقة الزور.



٭ طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع مقترح لمحطة تحويل ثانوية ضمن منطقة صباح الناصر قطعة 7 ويعتبر أحد موقعين مطلوبين كبديل عن محطة تحويل ثانوية رقمها 151 قائمة بنفس القطعة.



٭ اقتراح عدد من الأعضاء السابقين بشأن رد الإدارة القانونية الخاص برسوم 5 دنانير للحصول على وثائق وفقا لقانون حق الاطلاع على المعلومات.



٭ رد إدارة الـفتـــــوى والتشريع بشأن اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال المجلس البلدي.



٭ إتاحة الفرصة لاتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية للمشاركة في اللجنة المختصة بدراسة لوائح البناء بالمجلس البلدي.



٭ طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص خط انفاق بقطر (2.75 متر) وطول تقريبي 2829 مترا وذلك لتصريف مياه الأمطار بمنطقة ميناء عبدالله ضمن الاتفاقية الاستشارية رقم (أهـ/ط/228).



٭ طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص عدد 3 مواقع أحواض لتجميع مياه الأمطار وقناة مائية وخطوط ربط للحلول المقترحة بمنطقة ميناء عبدالله ضمن الاتفاقية الاستشارية رقم (أهـ/ط/228).



٭ طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل كهرباء رئيسية بمنطقة بنيدر، طلب الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر نقل تبعية موقع منطقة النويصيب الحرة من وزارة التجارة والصناعة الى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.



٭ طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص مسار للكيبلات الأرضية لتغذية محطة التحويل الرئيسية أبوحليفة W.



٭ ملاحظات محضر اجتماع لجنة محافظة الأحمدي.



٭ طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تخصيص موقع فرع بنك بمنطقة العديلية قطعة رقم 4.



٭ الكتاب المقدم من معهد الدراسات المصرفية بشأن تخصيص جزء من المبنى لخدمة الموظفين المتدربين.



٭ الشكوى المقدمة من بعض أهالي منطقة الدوحة قطعة (أ) بشأن الاعتراض وعدم الموافقة على تخصيص سكن عائلي للإمام والمؤذن لمسجد تحت الإنشاء.



٭ وثيقة بيضاء حول تبريد الضواحي في دولة الكويت.



٭ الاقتراحان المقدمان من العضو ناصر الكفيف، الاول بشأن استحداث مدخل ومخرج لمنطقة المهبولة، والثاني بشأن استبدال جميع الإشارات المرورية الى دوارات أو جسور دائرية بمحافظة الأحمدي.



٭ الاقتراحان المقدمان من العضو فهد العبدالجادر، الاول بشأن العقارات المهجورة، والثاني بشأن وضع مقر خاص بالبلدية في منطقة المطلاع لمراقبة أداء المقاولين العاملين بمجال البناء.



٭ الاقتراحان المقدمان من العضو م.منيرة الأمير، الأول بشأن تخصيص أماكن إعلامية على الطرق العامة والرئيسية لاستخدام الجهات الحكومية، وآخر بشأن تعديل لائحة الإعلانات لضمان تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على الطابع الجمالي لدولة الكويت.



٭ الاقتراحان المقدمان من العضو عبدالله العنزي، الأول بشأن تخصيص أرض جنوب غرب عبدالله المبارك الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وآخر بشأن تخصيص أرض بغرب القيروان الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.



٭ الاقتراح المشترك والمقدم من العضوين م.عبداللطيف الدعي وم.شريفة الشلفان بشأن اقتراح تنظيمي.



٭ الاقتراح المشترك والمقدم من الأعضاء م.عبداللطيف الدعي، م.شريفة الشلفان، م.منيرة الأمير، فهد العبدالجادر بشأن تصميم الهوية البصرية للمجلس البلدي.



٭ الاقتراح المقدم من العضو م.علياء الفارسي بشأن النظام العالمي (اركن واركب) وتطبيق الاستراتيجية الثالثة في المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت 2040.



٭ الاقتراح المقدم من العضو م.عبداللطيف الدعي بشأن استخدام مواقف السيارات الذكية.



٭ الاقتراحان المقدمان من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، الأول بشأن دفع الرسوم المستحقة عن الترخيص الصادر باستغلال الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات العامة على دفعات سنوية، وآخر بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمجمعات السكنية للعمالة.



٭ الاقتراح المقدم من العضو فهيد المويزري بشأن تعديل المادة السابعة من لائحة تراخيص إشغالات الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات العامة.



٭ المقترحان المقدمان من نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري، الأول بشأن استحداث مخرج (استدارة) من الطريق 602 على الطريق الدائري 6.5، والثاني بشأن إنشاء مواقف سيارات عامة لمدرسة الوليد بن عبدالملك ومسجد عبدالله العدواني ضمن القطعة 6 بمنطقة الفردوس.



٭ الاقتراح المقدم من العضو ناصر الجدعان بشأن طريق مختصر.