بداح العنزي



ذكر مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي أن عقود اعمال النظافة الحالية سوف تنتهي في اكتوبر 2024.



وقال م. المنفوحي في رده على سؤال العضو م. منيرة الأمير بشأن عقود النظافة، ان البلدية تقوم من خلال عقود النظافة برصد كافة المتطلبات والاجراءات التي قد تساعد على تحسين ورفع مستوى النظافة في كافة محافظات الكويت.



ومن خلال افرع البلدية بالمحافظات والمتمثلة في دور مراقبي عقود النظافة بمتابعة سير عمل الشركات المعنية بعقود النظافة وذلك لرفع وتحسين مستوى النظافة وفي حال وجود أي تقصير من جانب هذه الشركات يتم توقيع كافة بنود العقوبات والغرامات المذكورة بعقود النظافة على تلك الشركات. كما يتم رصد كافة الاجراءات والمتطلبات التي قد تساعد على رفع مستوى النظافة في العقود الجديدة وذلك من خلال عرضها على لجنة النظافة لأخذها بعين الاعتبار في تلك العقود.



كما اشار الى ان عدد عقود اعمال النظافة العامة الجارية (17) عقدا موزعة على المحافظات الست بواقع (3) عقود لكل محافظة فيما عدا محافظة مبارك الكبير (2) عقد بالتناسب مع المساحة الجغرافية للمحافظة.



وأوضح ان المخالفات التي تم تطبيقها على شركات النظافة خلال الأشهر الستة الأخيرة هي مخالفات متنوعة ومختلفة وذلك حسب ثبوت حالة الإخلال والإهمال في اي بند من بنود العقد او الشروط التعاقدية ويتم تطبيقها من قبل مراكز النظافة المشرفة على هذه العقود من خلال التقارير الأسبوعية والشهرية المعتمدة وطبقا لجدول المخالفات والغرامات المعتمد بالعقد، مشيرا الى ان آلية الرقابة على اداء الشركات تتم وفقا لما يلي:



أ ـ رقابة الكترونية عن طريق GPS بواسطة مدير ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق ـ مراقب النظافة العامة بكل محافظة.



ب- رقابة عن طريق مفتشي النظافة بأفرع البلدية بالمحافظات.



وأوضح ان دور مشرفي النظافة هو دور رقابي على عقود النظافة بمتابعة سير عمل الشركات المعنية بعقود النظافة وذلك لرفع وتحسين مستوى النظافة وفي حال وجود أي تقصير من جانب هذه الشركات يتم توقيع كافة بنود العقوبات والغرامات المذكورة بعقود النظافة على تلك الشركات.



ـ تم تحويل نظام العمل من فترتين صباحية ومسائية إلى العمل بنظام النوبات (24) ساعة بداية من عام (2018) ولكل نوبة مسؤول للتأكد من تنفيذ الشركات بنود وشروط العقد طوال فترة سريانه.



ـ أما بشأن آخر مرة حصل تدوير للمشرفين نفيد بأن ادارات النظافة العامة واشغالات الطرق بأفرع البلدية بالمحافظات تقوم بالتدوير الجزئي للمفتشين بصفة مستمرة، وبشأن معايير اختيار عمال النظافة التابعين للشركات واية برامج تأهيلية لهم قبل المباشرة بالعمل، أوضح أنه وفقا للشروط الخاصة ـ الباب السادس ـ التزامات، نفيد بما جاء بشروط عقود أعمال النظافة العامة الحالية ـ المقاول - مادة (4) استخدام العمالة المدربة: (يلتزم المقاول بأن يستخدم ما لديه وعلى حسابه الخاص العدد المطلوب من عمال النظافة المدربين للقيام بأعمال الكنس وجمع النفايات وغير ذلك من الخدمات والالتزامات وأن يحدد لكل آلية او سيارة او معدة العدد المناسب من العمالة كما هو مذكور في جدول الآليات والسيارات والمعدات والعمالة ويلتزم بتشغيل ما لا يقل عن الحد الأدنى منهم على النحو الوارد بجدول الجهاز الفني وبشكل يضمن تنفيذ التزاماته على خير وجه).



ـ وأيضا تم تضمين وثائق تلك المناقصات ـ الشروط الخاصة ـ الباب السابع ـ المواصفات الفنية ـ أولا: الآليات والسيارات والمعدات ـ مادة (6) مسؤولية المقاول عن الاضرار (البلدية غير مسؤولة عن اية اضرار تحدث نتيجة استخدام الآليات والسيارات والمعدات سواء في ذلك الأضرار التي تلحق بالافراد او بالعمال او موظفي المقاول ويكون المقاول وحده المسؤول عن ذلك مسؤولية مدنية وجنائية وكذلك فإن البلدية غير مسؤولة أيضا عن الحوادث التي تحدث لتلك الآليات والسيارات المعدات قضاء وقدرا عند وقوفها في أماكن عامة او خاصة دون معرفة المتسبب وأيضا فإن البلدية غير مسؤولة عن الآليات والسيارات والمعدات التي تحترق نتيجة حرائق عامة او حريق مفاجئ أو بسبب عوامل طبيعية او كوارث كذلك فإن البلدية ليست مسؤولة عن حوادث المرور التي تحدث للآليات والسيارات والمعدات التي يقودها السائقون التابعون للمقاول والمكلفون بقيادتها سواء كانت الحوادث جسيمة او يسيرة.



ـ أما بشأن وجود برامج تأهيلية للعمال قبل المباشرة بالعمل نفيد بأن شركات النظافة هي المسؤولة عن تدريب العمالة أداء العمال والخدمات والالتزامات الواردة بالعقود.



وحول ما إذا كانت هناك بنود سيتم اخذها بعين الاعتبار في عقود النظافة المستقبلية لمعالجة أوجه القصور الحالية؟ أوضح المنفوحي ان لجنة النظافة العامة الجهة المسؤولة عن اعداد وثائق مناقصات أعمال النظافة العامة الجديدة تأخذ في الاعتبار جميع اوجه القصور التي تم رصدها اثناء سريان العقود من قبل ادارات النظافة العامة واشغالات الطرق الجهة المشرفة على تنفيذ العقود وايضا ملاحظات الجهات المعنية بالبلدية وذلك لتلافيها في العقود المستقبلية، كما اشار الى انه يتم تأهيل الشركات والمؤسسات المتخصصة في اعمال نظافة المدن من قبل لجنة النظافة العامة وذلك من خلال الآتي: اعداد كراسة التأهيل المسبق للشركات والمؤسسات المختصة في أعمال نظافة المدن وتحديث المعايير الواردة بها قبل الإعلان عن فتح باب التأهيل وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.



ـ مخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة لاعتماد كراسة التأهيل ومن ثم فتح باب التأهيل عن طريق الجهاز.



ـ دراسة طلبات التأهيل المقدمة من الشركات والمؤسسات المتقدمة بطلب تأهيلها لدى الجهاز المركزي للمناقصات.



ـ التوصية بتأهيل الشــركات أو عدم تأهيلها بعد دراسة المستندات المقدمة من قبل الشركات مع كراسة التأهيل.



ـ رفع التوصيات للجهاز المركزي للمناقصات العامة بتأهيل الشركات أو عدم تأهيلها وذلك لاعتمادها ونشرها في الجريدة الرسمية.



ـ كما نفيد بأن الهدف من تأهيل الشركات والمؤسسات المتخصصة في اعمال نظافة المدن هي التأكد من الملاءمة الفنية والمالية لتلك الشركات المتقدمة بطلب تأهيلها للسماح لها بالدخول في مناقصات أعمال النظافة العامة.