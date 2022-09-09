أكد مدير عام البلدية م.احمد المنفوحي على الانتهاء من دراسة مشروع وسائل عبور المشاة تمهيدا لإحالتها الى المجلس البلدي.



وقال م.المنفوحي في رده على اقتراح العضو عبداللطيف الدعي بشأن الدراسة المتكاملة لشبكة النقل العام، ستتم مخاطبة الهيئة العامة للطرق والنقل البري، بشأن الدراسات المرورية لعدد من الطرق لأنها تخص الهيئة.



وأضاف ان قطاع المشاريع ممثلا بإدارة الإنشاءات في البلدية الجهة المعنية باللوحات الارشادية للمناطق السكنية فقط، حيث يتم وضع نظام لترقيم الشوارع والقسائم لتسهيل الاستدلال على العناوين بجميع مناطق محافظات الكويت، بالإضافة الى تصميم نماذج اللوحات الارشادية والتي تشمل دليل القطع ودليل القطعتين ولوحات ارقام الشوارع الرئيسية والداخلية والجادات ومداخل الشوارع الرئيسية وأرقام المنازل استنادا الى مقرر علامات المرور لدولة الكويت. أما اللوحات الارشادية بالطرق الرئيسية وواجهة الطرق فهو من اختصاص الهيئة العامة للطرق.