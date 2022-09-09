في إطار الحملة التي أطلقتها البلدية بتوجيهات ومتابعة مباشرة من قبل المدير العام م.أحمد المنفوحي، وبالتعاون مع قوة الإطفاء العام في جميع المحافظات للكشف على السراديب المستغلة تجاريا كمخازن بالمخالفة للوائح والقوانين وعدم السماح باستغلال البناء لغير الغرض المرخص من أجله لخطورة استخدامه على الأرواح والممتلكات، وفي إطار تواصل الجولات التفتيشية المكثفة للفرق الرقابية في البلدية، قام الفريق الرقابي بقسم متابعة المخالفات الهندسية بإدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية مبارك الكبير بتنفيذ جولات تفتيشية في منطقة صباح السالم.



وأسفرت الجولات التفتيشية التي تم تنفيذها للكشف على السراديب المستغلة تجاريا بمنطقة صباح السالم عن تحرير 59 مخالفة وعمل بلوك لـ 79 عقارا مخالفا إلى جانب توجيه 96 إنذارا. وقالت إدارة العلاقات العامة إن الهدف من تكثيف الجولات التفتيشية التأكد من عدم استغلال السراديب بخلاف ما هو مرخص لها في المخطط الهندسي، فضلا عن التأكد من عدم ممارسة نشاط من دون الحصول على ترخيص.