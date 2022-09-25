أكدت رئيسة الجمعية الكويتية لحماية البيئة د.وجدان العقاب، أن الجمعية لديها رؤية حول الزراعة التجميلية في البلاد من خلال الاستفادة من قائمة الأفراد والفرق التطوعية وحفظها في قائمة تمثل القوى العاملة الشغوفة بهذا المجال، فضلا عن أهمية تقديم دورات تدريبية وورش عمل لبحث عملية تشجير وتجميل بعض المواقع.



جاء ذلك إثر تلبية الجمعية دعوة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية منظمات المجتمع المدني والفرق التطوعية الكويتية لحضور اجتماع موسع بمقر الهيئة للتباحث في آلية التعاون مع الهيئة في مجال الزراعة التجميلية بالمناطق السكنية والتعرف على رؤية هذه المنظمات والفرق.



وأكدت العقاب خلال مشاركتها في الاجتماع أهمية اعتماد بعض النباتات الفطرية في التجميل لقدرتها على تحمل الحرارة والملوحة العالية في التربة والاستفادة من خبراء الهيئة في المجال الزراعي والنباتات الفطرية في تحديد نوع النبات المناسب لكل موقع مما يوفر الكثير من الموارد الطبيعية كالمياه وجهود المتطوعين.



وأشارت إلى أن الاجتماع مثل حالة ثرية من المقترحات والأطروحات من خلال المشاركة الواسعة من منظمات المجتمع والفرق التطوعية، مشيدة بحسن إدارة نائب مدير الهيئة لقطاع الزراعة التجميلية غانم السند للاجتماع وحرصه على منح الجميع الفرصة لطرح العديد من الرؤى والخطط المقترحة منهم.