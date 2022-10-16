محمد الجلاهمة



قام وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس صباح أمس يرافقه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص اللواء عبدالله سفاح الملا بتفقد موقع الحريق الذي اندلع في السجن العمومي.



وكان مصدر أمني رجح في تصريح لـ «الأنباء»، أن يكون الحريق، والذي وصفه بالمحدود، مفتعلا، مشيرا الى أن نزيلين أصيبا بحروق ونقلا للعلاج، وتشير التحقيقات إلى أنهما افتعلا الحريق في زنزانة يقيمان فيها بالسجن العمومي.



يشار إلى أن عمليات الوزارة تلقت بلاغا باندلاع حريق في السجن العمومي 3 في الساعات الأولى من صباح أمس، وعلى الفور انتقل إلى موقع البلاغ مدير عام المؤسسات الإصلاحية بالإنابة العميد عدنان مراد ومدير السجن العمومي العقيد هزاع الجعيب وعدد من القيادات الأمنية بالسجن العمومي، وتمكنت قوة الإطفاء العام من السيطرة على الحريق الذي أسفر عن إصابة 2 من نزلاء السجن بإصابات متوسطة واختناق عسكري، وتم إسعافهم في الموقع، وإبلاغ النيابة العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة وانتداب الأدلة الجنائية للوقوف على أسباب الحريق.