أعلنت رئيسة الجمعية الكويتية لحماية البيئة د.وجدان العقاب عن مشاركة الجمعية في ورشة عمل دولية بجناح مؤسسات المجتمع المدني في قمة المناخ (cop 27) بشرم الشيخ.



وأكدت العقاب أهمية التعليم في المجال البيئي، حيث سلطت الضوء على مفهوم التعليم الصفي النظامي المتضمن في المناهج التعليمية واللاصفي الذاتي في البيئة كبرنامج «المدارس الخضراء» مشمولا بنشر وبث قيم التوعية، مشيرة إلى أن المشاركين الدوليين في الفعالية استقطبهم عرض قصص نجاح برنامج «المدارس الخضراء» الذي تقدمه الجمعية سنويا لمدارس التعليم العام والخاص وطلاب الجامعات والمعاهد العلمية والتطبيقية على مدار 12 عاما وموسما متواصلة لتعزيز التوجه لدراسة العلوم والهندسة البيئية في مقبل أعمارهم.



وعرضت أمام الحضور نموذج الجمعية في تشكيل «فريق أصدقاء البيئة» للناشئة متوسطي الأعمار بين 8 و18 عاما لصقل مهاراتهم عند انخراطهم في العمل البيئي التطوعي وتشجعيهم على الاستمرار بالعمل التطوعي البيئي من خلال تدوين إنجازاتهم وأنشطتهم في الوثيقة البيئية التي توثق كل هذه الإنجازات، كما تناولت ورش العمل وبرامج التدريب التي تقدمها الجمعية لتدريب المعلمين على مناهج التغير المناخي.