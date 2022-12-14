في إطار موجة الطقس السيئ التي تجتاح عددا من بلدان العالم، غرقت شوارع في العاصمة البرتغالية لشبونة بالمياه إثر هطول غزير للأمطار، على ما أظهرت لقطات منشورة على مواقع التواصل.



وفي قارة أخرى، قال سيلفانو كاسونجو قائد شرطة كينشاسا لـ«رويترز» أمس الثلاثاء إن ما لا يقل عن 50 شخصا لقوا حتفهم في العاصمة الكونغولية بعد أن أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضانات وانهيارات أرضية.



وأظهرت صور على الإنترنت لم يتسن لـ«رويترز» التحقق منها حتى الآن المياه الموحلة وقد غمرت أحياء بأكملها مع وجود حفر تقسم الطرق.



وقال كاسونجو لـ«رويترز»: وصلنا بالفعل إلى تسجيل نحو 50 وفاة، وهي حصيلة ليست نهائية بعد.



كانت كينشاسا ذات يوم موقعا لقرى صيد على ضفاف نهر الكونغو، ولكنها تطورت حتى صارت واحدة من أكبر المدن الرئيسية في أفريقيا ويقطنها نحو 15 مليون نسمة.