كشف وزير التربية دارم الطباع أن عدد المدارس المتضررة كليا هو 10 مدارس، أما عدد المدارس المتضررة جزئيا فهو 599 مدرسة متوزعة على المحافظات المتضررة بفعل الزلزال، مبينا أن هذه الإحصائية غير نهائية ويجري العمل الآن على مسح جميع المدارس بشكل كامل.



وتابع أنه منذ اليوم الأول لوقوع الحادثة تم إعطاء توجيهات بالدعم النفسي للطلاب في المدارس، موضحا أنه يقام حاليا دورات متخصصة للكوادر بهذه الخصوص.



وكان وزير التربية لفت إلى تخصيص بعض المدارس في حلب واللاذقية وحماة كمراكز إيواء للمتضررين وحاجة الطلاب وأسرهم إلى العديد من المتطلبات، ولاسيما الطعام ومختلف المستلزمات والأدوية لمواصلة حياتهم، مبينا أن الوزارة أنشأت غرفة عمليات لمتابعة تداعيات الزلزال، وتحديد قائمة بالمدارس المتضررة ومشاركتها مع المنظمات الدولية الشريكة لتقديم المساندة والدعم بالتنسيق مع الوزارة في هذا المجال.



كما طلب طباع خلال الاجتماع الافتراضي مع مديري التربية في المحافظات المتضررة جراء الزلزال وضع قوائم بمختلف الأعمال المنفذة في مجال ترميم المدارس وتحديثها باستمرار وتحديد المدارس الجاهزة لعودة العملية التعليمية فيها مع صباح يوم الأحد القادم، باستثناء بعض الحالات، ووضع المقترحات والحلول «تعليم افتراضي، منصات، دوام نصفي» ضمانا لتأمين التعليم للجميع، لافتا إلى وجوب العمل على تأمين مختلف المستلزمات والخدمات للأبناء المتواجدين في المناطق الساخنة بمحافظتي حلب وإدلب، تماشيا مع توجيهات الحكومة وتكثيف الجهود وتشكيل فرق عمل ضمن غرف العمليات وعلى مختلف الصعد، والتركيز على الأعمال التطوعية.